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Боррель пояснив, з якою метою Росія пропонує дешеве зерно країнам півдня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Боррель пояснив, з якою метою Росія пропонує дешеве зерно країнам півдня
Жозеп Боррель
фото з відкритих джерел

Боррель називає дії Москви «цинічною політикою навмисного використання продуктів харчування як зброю для створення нових залежностей

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель попередив країни, що розвиваються щодо діяльності РФ, в якій вона пропонує дешеве зерно з метою створення нових залежностей. Він наголосив, що такі дії РФ призводять до посилення економічної вразливості та глобальної продовольчої нестабільності в цих країнах. Про це повідомляє Reuters.

У своєму листі, з яким ознайомилося агентство, глава зовнішньополітичного відомства ЄС закликає країни півдня виступити «чітким та єдиним голосом», щоб підштовхнути Кремль повернутися до Чорноморської зернової ініціативи, яка дає змогу безпечний експорт української агропромисловості Чорним морем.

Також Боррель наголошує, що Росія повинна припинити атаки на українські порти та зернову інфраструктуру на Чорному морі та річці Дунай.

«Оскільки світ має справу з перебоями в поставках і вищими цінами, Росія зараз звертається до вразливих країн із двосторонніми пропозиціями поставок зерна за зниженими цінами, вдаючи, що розв’язує проблему, яку вона сама створила», – сказав Боррель.

Боррель називає дії Москви «цинічною політикою навмисного використання продуктів харчування як зброю для створення нових залежностей шляхом посилення економічної вразливості та глобальної відсутності продовольчої безпеки».

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін сказав африканським лідерам, що Росія готова замінити експорт українського зерна до Африки як на комерційній основі, так і на основі допомоги, щоб виконати, за його словами, критичну роль Москви в глобальній продовольчій безпеці.

Теги: росія експорт путін зерно харчування

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