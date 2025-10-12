Головна Світ Економіка
Популярний криптогаманець показує нульовий баланс: користувачі панікують через технічний збій

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Популярний криптогаманець показує нульовий баланс: користувачі панікують через технічний збій
Криптогаманець Trust Wallet показує нульовий баланс
Команда Trust Wallet вже працює над виправленням цієї проблеми

Користувачі криптогаманця Trust Wallet по всьому світу повідомляють про технічну несправність, через яку їхні баланси відображаються як $0 або зовсім не з'являються. Це спричинило хвилю занепокоєння серед власників криптовалют, особливо тих, хто зберігає значні суми в цьому гаманці. Про це повідомляє themorningnews, пише «Главком».

За попередніми даними, проблема виникла через збій синхронізації між додатком та блокчейнами, що призводить до некоректного відображення балансу. Варто зазначити, що ці технічні збої не означають втрату коштів – вони лише тимчасово недоступні через відсутність оновлень у додатку.

Популярний криптогаманець показує нульовий баланс: користувачі панікують через технічний збій фото 1

Користувачі можуть перевірити наявність своїх активів, скориставшись блокчейн-експлораторами, такими як Etherscan або BscScan, ввівши свою адресу гаманця.

Команда Trust Wallet вже працює над виправленням цієї проблеми. Рекомендується користувачам оновити додаток до останньої версії, перевірити підключення до інтернету та, за необхідності, перевстановити додаток, попередньо зберігши фразу відновлення.

Зазначається, у цей період особливо важливо бути обережними з потенційними шахраями, які можуть скористатися ситуацією. Ніхто з представників Trust Wallet або будь-якої іншої служби підтримки не буде запитувати вашу фразу відновлення, приватні ключі чи іншу конфіденційну інформацію.

Нагадаємо, криптовалютний ринок зазнав значного обвалу після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про введення 100% тарифів на імпорт китайських товарів, починаючи з 1 листопада. 

криптовалюта

