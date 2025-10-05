Bitcoin оновив рекорд вартості: скільки тепер коштує криптомонета

Із початку 2025 року Bitcoin зріс на 32%

Bitcoin досяг $124 002,49 завдяки реформам Трампа

Bitcoin, найбільший криптоактив за ринковою капіталізацією, зріс на 0,9% до $124 002,49 на початку торгів в Азії, перевищивши попередній максимум липня 2025 року. Водночас ефір, другий за величиною токен, досяг $4 780,04 – найвищого рівня з кінця 2021 року. Як інформує «Главком», про це повідомляє Reuters.

Ралі зумовлене зростанням впевненості в зниженні ставок Федеральною резервною системою, стійкими інституційними покупками та кроками адміністрації Трампа для полегшення інвестицій у криптоактиви, зазначив ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

«Технічно стійкий прорив вище $125 000 може підштовхнути Bitcoin до $150 000», – написав він.

Із початку 2025 року Bitcoin зріс на 32% завдяки регуляторним перемогам у США після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Називаючи себе «крипто-президентом», Трамп підтримав низку ініціатив, включаючи правила для стейблкоїнів і перегляд норм Комісії з цінних паперів (SEC) для врахування криптоактивів.

Минулого тижня виконавче розпорядження спростило доступ до криптовалют через пенсійні рахунки 401(k), що стало поштовхом для компаній з управління активами, таких як BlackRock і Fidelity, які керують криптовалютними біржовими фондами (ETF).

Зростання Bitcoin підняло весь криптосектор: за даними CoinMarketCap, ринкова капіталізація зросла до $4,18 трильйона порівняно з $2,5 трильйона в листопаді 2024 року, коли Трамп переміг на виборах.

Однак інтеграція криптовалют у пенсійні заощадження викликає занепокоєння через їхню високу волатильність порівняно з традиційними активами, такими як акції та облігації, що може нести ризики для інвесторів.

Нагадаємо, Bitcoin почав активно дорожчати після перемоги Дональда Трампа на виборах у США, адже він підтримує криптовалюти. У липні криптовалюта встановила також новий рекорд, коли менше ніж за добу подорожчала на 2,85%.

У середу, 13 серпня, криптовалюта Bitcoin встановила новий історичний рекорд та торгувалась на пікові за понад $124 тисячі.