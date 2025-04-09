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Сили оборони дроном знищили російський бомбардувальник вартістю $100 млн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Сили оборони дроном знищили російський бомбардувальник вартістю $100 млн
Росія втратила майже 10% свого парку стратегічних ракетоносців Ту-22М
колаж: glavcom.ua

За словами Сирського, після успішних ударів по аеродромах, ворог змушений був перемістити свою авіацію вглиб РФ

Декілька днів тому українські воїни знищили дальній бомбардувальник Ту-22М3. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю LB.ua.

«Якраз тільки приземлився – і наш дрон його вразив. Вартість – близько $100 млн», – розповів головком.

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Дальній бомбардувальник Ту-22М3 – це радянський/російський надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, створений для завдавання ударів по важливих наземних і морських цілях на великій відстані. Він є модернізованою версією літака Ту-22М, який своєю чергою був створений як заміна старішим моделям типу Ту-16. Бомбардувальники, які є носіями ракет Х-22/Х-32, спричинили не одну трагедію в Україні за час війни. Крім того, ці літаки можуть скидати потужні авіабомби, а також можуть бути носіями аеробалістичних ракет «Кинджал».

Раніше повідомлялося, що 2 квітня російський бомбардувальник розбився в Усольському районі на сході Росії за понад 4 тис. км від України. Пілот загинув, а екіпаж з чотирьох людей катапультувався.

Нагадаємо, Росія втратила майже 10% свого парку стратегічних ракетоносців Ту-22М. До вторгнення в Україну у Росії в наявності було близько 60 Ту-22М – оновлених версій бомбардувальників часів холодної війни, які несуть крилаті ракети різних типів. До вчорашньої катастрофи російські ВПС втратили вже чотири таких літаки – один розбився, один був збитий і два були знищені або принаймні сильно пошкоджені ударом українських безпілотників по аеродрому.

З січня по березень в результаті атак безпілотників на авіабазу Енгельс було знищено величезний запас крилатих ракет, які запускали ці бомбардувальники. Вартість втрачених ракет оцінюється у майже $1 млрд.

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Теги: літак безпілотник Олександр Сирський

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