Сили оборони дроном знищили російський бомбардувальник вартістю $100 млн
За словами Сирського, після успішних ударів по аеродромах, ворог змушений був перемістити свою авіацію вглиб РФ
Декілька днів тому українські воїни знищили дальній бомбардувальник Ту-22М3. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю LB.ua.
«Якраз тільки приземлився – і наш дрон його вразив. Вартість – близько $100 млн», – розповів головком.
Раніше повідомлялося, що 2 квітня російський бомбардувальник розбився в Усольському районі на сході Росії за понад 4 тис. км від України. Пілот загинув, а екіпаж з чотирьох людей катапультувався.
Нагадаємо, Росія втратила майже 10% свого парку стратегічних ракетоносців Ту-22М. До вторгнення в Україну у Росії в наявності було близько 60 Ту-22М – оновлених версій бомбардувальників часів холодної війни, які несуть крилаті ракети різних типів. До вчорашньої катастрофи російські ВПС втратили вже чотири таких літаки – один розбився, один був збитий і два були знищені або принаймні сильно пошкоджені ударом українських безпілотників по аеродрому.
З січня по березень в результаті атак безпілотників на авіабазу Енгельс було знищено величезний запас крилатих ракет, які запускали ці бомбардувальники. Вартість втрачених ракет оцінюється у майже $1 млрд.
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