Путін може бути власником панамського офшору, куди виведено $1,12 млрд

Розслідувачі кажуть, що за частину грошей від газової афери Путін міг купити яхту

Російський диктатор Володимир Путін із високою ймовірністю міг отримати через підставну особу один $1,12 млрд від перепродажу газової компанії «Ямал СПГ», вивести їх у панамський офшор і купити на частину цих грошей яхту. Про це йдеться у розслідуванні центр «Досьє».

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У матеріалі центру сказано, що на початку нульових однокурсник Путіна Віктор Харін зробив ще одного друга Петра Колбіна номінальним власником компанії «Разноекспорт». У 2003 році компанія придбала фірму «ЯмалІнвест», яка займалася поставками обладнання для «Газпрому». Пізніше Колбін став одним із трьох акціонерів компанії «Ямал СПГ» – великого підприємства з видобутку та переробки зрідженого природного газу, будівництво якого курував особисто Путін.

Колбіну, як зазначає «Досьє», належало 25,1% акцій «Ямал СПГ». Двома іншими акціонерами були компанія «Новатек», що належить мільярдеру Леоніду Міхельсону (вона володіла 51% акцій), і близький до Володимира Путіна мільярдер Геннадій Тимченко, який також із дитинства дружив із Колбіним (у його руках було 23,9% цінних паперів). У 2011 році частки Колбіна і Тимченка були викуплені, при цьому гроші з цього продажу – $1,12 млрд – дісталися панамському офшору Колбіна Mischositos Investment S.A.

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Розслідувачі центру «Досьє» вважають, що бенефіціаром панамської компанії, з високою ймовірністю, є сам президент Росії. Саме Mischositos Investment S.A оплачувала будівництво 82-метрової яхти Graceful вартістю близько $100 млн, маршрут якої неодноразово збігався з поїздками Путіна у 2018 році. Також цю яхту часто бачили на околицях Сочі, де розташовується резиденція президента Росії, і біля його ймворівного палацу на мисі Ідокопас.

Зазначається, що офіційний власник яхти – компанія «Аргумент», співзасновниками якої є голова управління справами президента Росії Олександр Колпаков і начальник військової частини 1473 Федеральної служби охорони РФ Олег Кузнєцов. В одному з розслідувань російського опозиціонера Олексія Навального йшлося про те, що дружини Колпакова і Кузнєцова володіли фірмою, яка займалася будівництвом «палацу Путіна» в Геленджику.

Як повідомлялося, у РФ готують секретний план з евакуації російського диктатора Володимира Путіна до Латинської Америки – Аргентини чи Венесуели – у разі поразки Росії у війні проти України.