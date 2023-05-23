Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Путін знайшов країну, яка може допомогти РФ запобігти фінансовій ізоляції – Bloomberg

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін знайшов країну, яка може допомогти РФ запобігти фінансовій ізоляції – Bloomberg
Прем’єр Індії Нарендра Моді та російський диктатор Володимир Путін
фото з відкритих джерел

РФ закликала Індію протистояти будь-яким крокам України щодо включення Росії до «чорного списку»

Кремль чинить тиск на уряди, зокрема Індії, погрожуючи анулювати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть заблокувати очікувані кроки, спрямовані на перетворення Росії на фінансову державу ізгою через її вторгнення в Україну. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що особливо Росія переслідує комерційних партнерів напередодні червневого засідання FATF – глобального органу контролю за відмиванням грошей.

FATF призупинила членство Росії у лютому, і Україна наполягає на тому, щоб цей орган наклав додаткові обмеження, додавши Москву до свого «чорного списку».

Видання зазначає, що внесення до чорного списку FATF поставить уряд Путіна в одну компанію з Північною Кореєю, Іраном і М'янмою, єдиними країнами з таким статусом, і занурить його економіку в ще більшу ізоляцію через війну. Якщо цей захід буде вжито, держави-члени, а також банки, інвестиційні будинки та компанії з обробки платежів будуть зобов'язані проводити посилену комплексну перевірку та в найбільш серйозних випадках вживати контрзаходів для захисту міжнародної фінансової системи.

Багато країн так званого Глобального Півдня, включаючи Індію, переважно зберігали нейтралітет щодо російської агресії проти України. Цей баланс був продемонстрований на саміті «Великої сімки» у Японії минулими вихідними, де прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент України Володимир Зеленський зустрілися особисто вперше з початку війни.

«Хоча немає жодних ознак негайної зміни позиції Індії, зустріч, ймовірно, викликала дискомфорт у президента Росії Володимира Путіна, чиї власні поїздки були обмежені після вторгнення та ордера на арешт за передбачувані військові злочини, виданого у березні Міжнародним кримінальним судом», – пише Bloomberg.

Росія цього на початку цього місяця попередило своїх колег в Індії про каскад непередбачуваних та негативних наслідків для співпраці в оборонній, енергетичній та транспортній сферах, якщо FATF вживе нових заходів проти Росії, за словами офіційних осіб, які попросили не називати їхнього імені.

Згодом РФ закликала Індію протистояти будь-яким крокам України щодо включення Росії до «чорного списку» країн з високим рівнем ризику на зустрічі і заявило, що навіть потрапляння до меншого «сірого списку» викличе труднощі.

Серед проєктів з Індією, які, як попередила Росія, опиняться під загрозою, якщо буде вжито додаткових заходів, були:

  • півпраця нафтового гіганта «Роснефть» та Nayara Energy Limited;
  • експорт російського озброєння та військової техніки до Індії, а також технічне співробітництво у сфері оборони;
  • російські пропозиції щодо нових спільних авіаційних проектів, представлені на виставці Aero India 2023 у лютому;
  • технологічна та енергетична співпраця на АЕС Куданкулам в Індії;
  • угода між ВАТ «РЖД Логістика» та Індійською контейнерною корпорацією про послуги з перевезення вантажів у зв'язку з розвитком торгового коридору Північ-Південь.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розкритикував режим російського диктатора Володимира Путіна за агресію проти України. Він назвав Росію країною-вигнанцем. Він запропонував план з економічної ізоляції РФ.

Теги: росія Індія санкції економіка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент запросив Індію приєднатися до реалізації української формули миру
Зеленський в Японії зустрівся з прем’єр-міністром Індії
20 травня, 14:54
Боррель: «Якщо дизельне пальне чи бензин надходять до Європи з Індії та виробляються з російської нафти, це є обходом санкцій, і держави-члени повинні вживати заходів»
Боррель закликав покарати Індію, яка продає паливо з російської нафти
16 травня, 10:11
У 2021 році Gatik Ship Management володіла лише двома танкерами-хімовозами, але вже до квітня придбала флот із 58 суден вартістю 1,6 млрд доларів
Індійська компанія, пов’язана з РФ, стала гігантом морських нафтових перевезень: розслідування
5 травня, 00:58

Економіка

Путін знайшов країну, яка може допомогти РФ запобігти фінансовій ізоляції – Bloomberg
Путін знайшов країну, яка може допомогти РФ запобігти фінансовій ізоляції – Bloomberg
Франція скоротить викиди парникових газів удвічі до 2030 року: названо причину
Франція скоротить викиди парникових газів удвічі до 2030 року: названо причину
Президент США оптимістично оцінив переговори стосовно держборгу
Президент США оптимістично оцінив переговори стосовно держборгу
Кабмін визначив, який запас газу в сховищах має бути на початок опалювального сезону
Кабмін визначив, який запас газу в сховищах має бути на початок опалювального сезону
РФ нарощує постачання нафти морем – Bloomberg
РФ нарощує постачання нафти морем – Bloomberg
Фінляндія розірвала газовий контракт з Росією
Фінляндія розірвала газовий контракт з Росією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Бахмут чий? Нічне вітання Путіна – поганий знак для росіян
47K
Бєлгородська область стала зоною проведення так званої «СВО»
35K
Бєлгород: «Російський добровольчий корпус» затрофеїв БТР, який належав спецслужбам (відео)
27K
Російські добровольці зайшли на Бєлгородщину. Що наразі відомо
9713
«Бавовна» у Бєлгороді: зафіксовано приліт по будівлі ФСБ (відео)
9586
«Геть від Москви». Московська церква в Україні почала нову кампанію зі свого відбілювання

Новини

Пожежа у Воронежі, «бавовна» у Бєлгороді, візит Кулеби до Марокко: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Нічна атака: Генштаб повідомив про кількість випущених по Україні дронів
Сьогодні, 06:29
Дощі та подекуди грози: прогноз погоди на 23 травня
Сьогодні, 04:32
Оборонні потреби для України та повоєнна відбудова: Трюдо і Макрон провели переговори
Сьогодні, 02:37
У Нігерії запустили найбільший нафтопереробний завод
Сьогодні, 01:18
23 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:55

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту