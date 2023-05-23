Путін знайшов країну, яка може допомогти РФ запобігти фінансовій ізоляції – Bloomberg

РФ закликала Індію протистояти будь-яким крокам України щодо включення Росії до «чорного списку»

Кремль чинить тиск на уряди, зокрема Індії, погрожуючи анулювати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть заблокувати очікувані кроки, спрямовані на перетворення Росії на фінансову державу ізгою через її вторгнення в Україну. Про це повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що особливо Росія переслідує комерційних партнерів напередодні червневого засідання FATF – глобального органу контролю за відмиванням грошей.

FATF призупинила членство Росії у лютому, і Україна наполягає на тому, щоб цей орган наклав додаткові обмеження, додавши Москву до свого «чорного списку».

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Видання зазначає, що внесення до чорного списку FATF поставить уряд Путіна в одну компанію з Північною Кореєю, Іраном і М'янмою, єдиними країнами з таким статусом, і занурить його економіку в ще більшу ізоляцію через війну. Якщо цей захід буде вжито, держави-члени, а також банки, інвестиційні будинки та компанії з обробки платежів будуть зобов'язані проводити посилену комплексну перевірку та в найбільш серйозних випадках вживати контрзаходів для захисту міжнародної фінансової системи.

Багато країн так званого Глобального Півдня, включаючи Індію, переважно зберігали нейтралітет щодо російської агресії проти України. Цей баланс був продемонстрований на саміті «Великої сімки» у Японії минулими вихідними, де прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент України Володимир Зеленський зустрілися особисто вперше з початку війни.

«Хоча немає жодних ознак негайної зміни позиції Індії, зустріч, ймовірно, викликала дискомфорт у президента Росії Володимира Путіна, чиї власні поїздки були обмежені після вторгнення та ордера на арешт за передбачувані військові злочини, виданого у березні Міжнародним кримінальним судом», – пише Bloomberg.

Росія цього на початку цього місяця попередило своїх колег в Індії про каскад непередбачуваних та негативних наслідків для співпраці в оборонній, енергетичній та транспортній сферах, якщо FATF вживе нових заходів проти Росії, за словами офіційних осіб, які попросили не називати їхнього імені.

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Згодом РФ закликала Індію протистояти будь-яким крокам України щодо включення Росії до «чорного списку» країн з високим рівнем ризику на зустрічі і заявило, що навіть потрапляння до меншого «сірого списку» викличе труднощі.

Серед проєктів з Індією, які, як попередила Росія, опиняться під загрозою, якщо буде вжито додаткових заходів, були:

півпраця нафтового гіганта «Роснефть» та Nayara Energy Limited;

експорт російського озброєння та військової техніки до Індії, а також технічне співробітництво у сфері оборони;

російські пропозиції щодо нових спільних авіаційних проектів, представлені на виставці Aero India 2023 у лютому;

технологічна та енергетична співпраця на АЕС Куданкулам в Індії;

угода між ВАТ «РЖД Логістика» та Індійською контейнерною корпорацією про послуги з перевезення вантажів у зв'язку з розвитком торгового коридору Північ-Південь.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розкритикував режим російського диктатора Володимира Путіна за агресію проти України. Він назвав Росію країною-вигнанцем. Він запропонував план з економічної ізоляції РФ.