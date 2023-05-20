Зеленський в Японії зустрівся з прем’єр-міністром Індії

Президент запросив Індію приєднатися до реалізації української формули миру

Президент розповів про потреби України в гуманітарному розмінуванні та мобільних шпиталях

У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Про це йдеться на сайті президента України.

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Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді фото: сайт президента України

Зеленський подякував Індії за підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої держави, зокрема на майданчиках міжнародних організацій.

Глава держави також висловив Індії подяку за надання гуманітарної допомоги Україні.

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«Війна принесла багато криз і страждань. Депортовані діти, заміновані території, знищені міста, зруйновані долі», – сказав Володимир Зеленський.

Президент розповів про потреби України в гуманітарному розмінуванні та мобільних шпиталях.

Глава держави детально поінформував Нарендру Моді про українську формулу миру й запросив Індію приєднатися до реалізації ініціативи.

Зі свого боку прем’єр-міністр Індії подякував за допомогу, надану індійським студентам під час евакуації з України у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Хіросіми в Японії, де з 19 травня триває саміт «Великої сімки». В Японії президент візьме участь у саміті G7, а також планує провести переговори із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда, який головує на саміті.

Також у межах робочого візиту до Японії, Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Італійської Республіки Джорджею Мелоні та прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Під час зустрічей йшлося про оборонну та політичну підтримку нашої країни.

Раніше стало відомо, Зеленський «найближчими днями» зустрінеться з президентом США Джо Байденом.