Зеленський в Японії зустрівся з прем’єр-міністром Індії
Президент розповів про потреби України в гуманітарному розмінуванні та мобільних шпиталях
У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Про це йдеться на сайті президента України.
Зеленський подякував Індії за підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої держави, зокрема на майданчиках міжнародних організацій.
Глава держави також висловив Індії подяку за надання гуманітарної допомоги Україні.
«Війна принесла багато криз і страждань. Депортовані діти, заміновані території, знищені міста, зруйновані долі», – сказав Володимир Зеленський.
Президент розповів про потреби України в гуманітарному розмінуванні та мобільних шпиталях.
Глава держави детально поінформував Нарендру Моді про українську формулу миру й запросив Індію приєднатися до реалізації ініціативи.
Зі свого боку прем’єр-міністр Індії подякував за допомогу, надану індійським студентам під час евакуації з України у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Хіросіми в Японії, де з 19 травня триває саміт «Великої сімки». В Японії президент візьме участь у саміті G7, а також планує провести переговори із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда, який головує на саміті.
Також у межах робочого візиту до Японії, Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Італійської Республіки Джорджею Мелоні та прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Під час зустрічей йшлося про оборонну та політичну підтримку нашої країни.
Раніше стало відомо, Зеленський «найближчими днями» зустрінеться з президентом США Джо Байденом.
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