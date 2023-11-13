Навчання пілотів на F-16: Ігнат зробив сумну заяву

Українські пілоти не розпочинають навчання в Румунії на F-16

Центр навчання пілотів на F-16 в Румунії лиши будується

Українські пілоти не розпочинають навчання на F-16 в Румунії. Центр в якому мають проводитись заняття ще будується. Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає «РБК-Україна».

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Ігнат зазначив, що сьогодні в мережі з'явилось відео, на якому було видно роботу льотчиків на американських винищувачах F16. За даними ЗМІ відео було знято нібито на військово-повітряній базі у румунському місті Фетешть, де незабаром планують розпочати навчання українських льотчиків, а робота пілотів це – показові польоти.

Речник заявив, що українські пілоти не розпочинають навчання в Румунії на F-16, ба більше сам центр, за його словами, ще на стадії будівництва.

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«Ніякого навчання не починається в Румунії», – сказав він.

З приводу центру навчання, Ігнат пояснив, що наразі він лише будується.

«Щодо центру: інколи заяви іноземних партнерів потрібно розглядати під іншим кутом. От передали Нідерланди 5 літаків. Вони передали першу партію у майбутній центр, який формується, який будується, там фундамент тільки залили, наскільки мені відомо. Є там злітно-посадкова смуга, але поки що ніякої мови про навчання українських пілотів не йде», – додав речник.

Раніше Ігнат розповідав, як Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16.

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Також повідомлялося, що на територію Румунію прибули перші літаки F-16 для України від Нідерландів, на яких проходитиме навчання українських пілотів на базі центру, про створення якого раніше оголосив Володимир Зеленський.