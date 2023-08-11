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Жодна страхова скоро не захоче страхувати танкери з російською нафтою – військовий експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Жодна страхова скоро не захоче страхувати танкери з російською нафтою – військовий експерт
Після останніх атак на їх кораблі, росіяни зрозуміли, що у них немає жодної «тихої гавані»
фото з відкритих джерел

Україна бореться за повне відкриття своїх портів, і робить це якраз тим єдиним методом, який є дійсно ефективним

Атаками на російські кораблі Україна довела Росії, що блокування портів можливе з двох боків, і поставила агресору ультиматум: або Чорне море буде розблоковане для всіх цивільних вантажів України і Росії, або плавати в ньому не буде ніхто. Про це розповів військовий експерт Євген Дикий. 

«Як дуже вірно зауважило наше Міністерство оборони, в цю гру можна грати вдвох. І гра вдвох пішла, після наших ударів по їхніх корабликах. Це насправді дуже вдалий вибір об’єктів: перший удар – саме по військовому кораблю, щоб вони тверезо оцінили свою здатність захистити навіть свій бойовий флот. Другий удар – по нафтовій базі в Новоросійську. І майже синхронно на наступний ранок повітряним дроном по такій же нафтовій базі в Феодосії», – розповів експерт.

За його словами, після цих атак росіяни зрозуміли, що у них немає жодної «тихої гавані». До того ж, Україна для атаки обрала кораблі, зафрахтовані збройними силами російської федерації, тому будь-який суд, навіть дуже упереджений, визнає, що це законна військова ціль.

«Водночас, «Зіг» – це саме нафтовий танкер! Так от, тепер жодна страхова компанія не застрахує танкери з російською нафтою. Або ж застрахують по таких тарифах, саме високоризикованих, що весь дисконт пропадає. Ця нафта стане золотою! І наслідки цього одного удару по одному танкеру «Зіг» насправді можуть бути дуже вагомими саме в загальному навіть масштабі цієї війни. Пройде зараз ще 2-3 тижні, і це можна буде побачити», – запевнив Дикий.

Він наголосив, що Україна бореться за повне відкриття своїх портів, і робить це якраз тим єдиним методом, який є дійсно ефективним.

«Ми поставили росію перед вибором «баш на баш»: або Чорне море в принципі умовно демілітаризується, і принаймні гарантується, що всі цивільні судна з будь-якими комерційними вантажами спокійненько собі йдуть. Або, якщо вже ніхто в Чорному морі товари не возить, то дійсно ніхто, а не тільки ми. Я гадаю, що це може спрацювати. І насправді ми це побачимо доволі скоро – адже в межах серпня очікується візит путіна до Ердогана», – резюмував Дикий.

Як відомо, спецслужби України підбили корабель «Олєнєгорський горняк» у найбільшому торговому порту РФ в Новоросійську. Трохи пізніше стало також відомо про удар України по танкеру SIG, який доправляв пальне російським угрупованням в Україні та Сирії.

Після цього Україна офіційно повідомила, що 6 найбільших портів РФ – Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань, – є небезпечними для судноплавства. На переконання експертів, таким чином Україна послала сигнал передусім іноземним компаніям, які мають бути готові до підвищених ризиків співпраці з РФ на морі.

Теги: нафта Чорне море корабель Україна Євген Дикий росія

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