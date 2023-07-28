Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня

Сьогодні звуки вибухи лунали в Таганрозі та неподалік від Ростова

У російському Таганрозі та в Ростовській області пролунали потужні вибухи. Уряд призначив тимчасового виконувача обов'язків глави Мінкульту. Зеленський підписав закон про зміну дат державних свят. На Кіпрі затримано топ-менеджера банку Жеваго. РФ погрожує суднам у Чорному морі. «Главком» зібрав у добірку новини 28 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

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«Бавовна» в Росії

28 липня в російському Таганрозі пролунав потужний вибух.

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Через вибух у центрі російського Таганрогу постраждали 14 людей. Також пошкоджено будівлю кафе. Окрім цього, момент «прильоту», як стверджують російські ЗМІ, потрапив на відео.

На відео можна побачити падіння невідомого об'єкта, а також почути вибухи. Росія стверджує, що на кадрах видно падіння нібито уламків української ракети С-200, збитої над містом. Втім, відео скоріше підтверджує, що російська ППО не підбила ракету, адже падала вона досить прицільно, а не хаотично, що характерно для падіння уламків.

Окрім цього, у Ростовській області також пролунали вибухи.

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Зміна дат державних свят

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до трудового кодексу України, яким перенесено дати деяких державних свят України.

Йдеться про перенесення святкування Різдва Христвого з 7 січня на 25 грудня, Дня захисників і захисниць України з 14 жовтня на 1 жовтня, а Дня Української Державності з 28 липня на 15 липня. Такі зміни в календарі державних свят пов’язані із переходом українських церков на новоюліанський календар та зсування низки свят, до яких прив’язані державні свята, на два тижні.

Дискваліфікацію Ольги Харлан скасовано

Виконком Міжнародної федерації фехтування (FIE) скасував дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу в Мілані. Українка зможе виступити у командному турнірі, який пройде 29 липня. Харлан потрапила у заявку команди. Росія і Білорусь не допущені до командного турніру. Зазначається, що Харлан мала право не тиснути руку Смірновій, згідно з ковід-протоколом, який діє на турнірі. Федерація розцінила жест зі шпагою в кінці, як вітання. FIE піддалась заклику МОК, який втрутився у ситуацію.

Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Ольгу Харлан до участі в Олімпіаді-2024.

Новий тимчасовий виконувач обов'язків глави Мінкульту

Уряд призначив тимчасового виконувача обов'язків глави Мінкульту: ним став Ростислав Карандєєв. Зазначимо, що раніше Карандєєв був заступником ексміністра Олександра Ткаченка, відставку якого Верховна Рада підтримала 27 липня.

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РФ погрожує суднам у Чорному морі

Російські військові кораблі погрожують цивільним суднам у Чорному морі і кажуть не наближатися до портів України, порушуючи норми міжнародного морського права.

Прикордонники опублікували розмову окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв'язок із судном, що проходило неподалік одного з морських портів України.

Військовий корабель Росії спершу питає про національність та вантаж судна, а потім погрожує, аби той не підходив до портів України.

«Для інформації: я попереджаю вас про заборону пересування до портів України. Також перевезення судном будь-якого вантажу до України вважається російською стороною як потенційне транспортування військового вантажу. Країна, під прапором якої прямує судно, вважається втягнутою у конфлікт в Україні», – заявляє російський корабель.

Затримано топ-менеджера банку Жеваго

За запитом ДБР у Республіці Кіпр правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит». За версією правоохоронців, він є спільником власника банківської установи Костянтина Жеваго у відмиванні понад $100 млн.

На основі зібраної ДБР доказової бази, суд ухвалив рішення щодо утримання підозрюваного під вартою. Наразі працівники Бюро готують необхідний пакет документів для його екстрадиції з Республіки Кіпр в Україну.

Правоохоронці не називають ім'я затриманого, проте за даними ЗМІ йдеться про Сергія Борисова.