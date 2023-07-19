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Путін висунув умови для відновлення «зернової угоди»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Путін висунув умови для відновлення «зернової угоди»
Російський диктатор Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Путін заявив, що продовження зернової втратило всякий сенс, оскільки «Росія може замінити українське зерно»

Російський диктатор Володимир Путін назвав умови повернення Росії до «зернової угоди» та зажадав їх негайного виконання. Про це повідомляють росЗМІ. 

Путін заявив, що продовження зернової втратило всякий сенс, оскільки «Росія може замінити українське зерно».

За його словами, для повернення Росії до «зернової угоди» мають бути прибрані всі перешкоди для російських банків та фінансових інститутів, які обслуговують постачання продовольства та добрив. 

«У тому числі йдеться про їх негайне підключення до міжнародної банківської системи розрахунків SWIFT. Нам потрібні не якісь обіцянки щодо цього і якісь ідеї. Нам потрібне виконання цих умов», - заявив Путін.

Він додав, що серед умов - виведення з-під санкцій постачання російського зерна та добрив на світові ринки, а також відновлення постачання запчастин та комплектуючих для сільгосптехніки та галузі виробництва добрив до Росії.

Путін також вимагає розв'язання усіх питань зі страхуванням російських судів та експортних постачань РФ, відновлення всієї логістики продовольчих постачань, забезпечення безперешкодного постачання добрив з Росії та сировини для їх виробництва.

Також глава Кремля побажав відновлення поставок запчастин для сільгосптехніки, розв'язання питання зі страхуванням російських суден та відновлення роботи аміакопроводу «Тольятті-Одеса». За його словами, ці умови зазначені у меморандумі Росії з ООН.

«Росія розгляне можливість повернутися до зернової угоди, якщо буде враховано та реалізовано всі без винятку принципи її участі в ній», – додав Путін.

Нагадаємо, 17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від «зернової угоди». Росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

Того ж дня, 17 липня 2023 року, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що буде намагатись домовитись із Путіним під час майбутньої зустрічі у серпні

До слова, російський диктатор Володимир Путін не братиме участі у саміті БРІКС у Південно-Африканській Республіці, який відбудеться в кінці серпня. Диктатор Путін злякався, що його можуть заарештувати в Південно-Африканській Республіці, тому замість себе на саміт відправить міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Теги: росія Одеса путін зерно диктатор

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