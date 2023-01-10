Китай не буде допомагати Росії за жодних обставин – дипломат

Дипломат Огризко зазначив, що Китай дуже жорстко попередили про серйозні наслідки за допомогу Росії

Дипломат Володимир Огризко вважає, що Китай не буде надавати Росії військової та економічної допомоги. Таку думку він висловив в ефірі телеканалу «Еспресо».

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«Китай точно не піде на допомогу РФ за жодних обставин. Пекін не буде ризикувати своєю економічною стабільністю, на якій тримається режим Сі Цзіньпіна. До того ж Китай попередили. Попередили про наслідки для Пекіну за будь-яку допомогу Росії. Зокрема, дуже серйозні негативні наслідки», – пояснив Огризко.

Дипломат наголосив, що Китай має дуже потужні економічні звʼязки з Заходом.

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«Сі Цзіньпін чудово розуміє, що допомога Росії буде мати для нього негативний результат. Оскільки економіка Китаю дуже сильно привʼязана до Заходу. Розрив економічних звʼязків з Заходом означатиме реальний та швидкий крах всього того, що сьогодні має Пекін», – додав він.

Нагадаємо, видання The Financial Times писало, що Китай не довіряє Путіну і чекає на поразку Росії. Зазначається, що у китайському уряді навіть понизили в посаді заступника міністра закордонних справ, бо він не зміг спрогнозувати війну росії з Україною. А один з китайських чиновників у розмові з FT взагалі назвав російського президента «божевільним».

Видання зазначає, що Китай припускає сценарій, за яким Росія після війни стане економічно і політично ослабленою «другорядною державою».

Пекін, в свою чергу, готує «фундаментальне перезавантаження» у зовнішній та економічній політиці, основна увага приділяється покращенню відносин із Європою.

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Раніше повідомляли, що міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Китай має намір поглиблювати співпрацю з Росією у 2023 році, а також запевнив у «неупередженій» позиції країни щодо війни в Україні.

Крім того, США заявили, що слідкують за кожним рішенням, яке приймає Китай у відповідь на прохання Росії про допомогу у сфері безпеки, щоб у разі чого застосувати важелі впливу.