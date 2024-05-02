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У Росії плачевна ситуація із зарплатами жінок: промовиста статистика

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Росії плачевна ситуація із зарплатами жінок: промовиста статистика
Жінки в Росії заробляють менше, оскільки частіше працюють у галузях, де мало платять
фото: росЗМІ

В одній з областей країни-агресорки гендерний розрив у зарплатах перевищує 42%

Розрив у зарплатах чоловіків та жінок у Росії досяг максимуму за 10 років і становить 27%. Про це повідомляє проєкт «Якщо бути точним» з посиланням на дані Росстату.

З 2021 року гендерний розрив збільшився у 66 регіонах країни-агресорки. Найбільша різниця у зарплатах – у фахівців середнього рівня кваліфікації – у цій сфері зарплати чоловіків на 40% вищі. На керівних посадах чоловіки заробляють на 32% більше за жінок.

Жінки отримують більше чоловіків лише якщо йдеться про кваліфікованих працівників у сільському та лісовому господарстві: різниця у зарплатах становить 14,2% на користь жінок. Найвищий розрив в оплаті праці у 2023 році зафіксували в Єврейській автономній області (42,2%), а також в Іркутській (37,9%) та Амурській областях (37,8%). У цих регіонах – найвища галузева сегрегація, тобто чоловіки та жінки працюють у різних галузях.

Загалом по Росії жінки вчетверо частіше за чоловіків працюють у галузях, де мало платять. Проєкт називає це однією з головних причин ґендерного розриву в оплаті праці.

Мінімальний гендерний розрив в оплаті праці був у Росії 2013 року – тоді він складав 22,8%. Зазначається, що це стало наслідком «травневих указів», після яких підвищилися зарплати у бюджетному секторі, де переважно зайняті жінки. У 2022 та 2023 роках у галузях, де працюють переважно чоловіки (оборонна промисловість та будівництво), зарплати зростали в середньому швидше, ніж у сфері охорони здоров'я, освіти та торгівлі, де три чверті працівників – це жінки.

До слова, російська економіка виживає за рахунок того, що країна-агресорка відібрала всі гроші, які були на рахунках регіонів. Росія забирає кошти у приватного бізнесу та громадян, концентруючи їх у своїх руках. Доктор економічних наук, експрофесор Вищої школи економіки в Москві Ігор Ліпсіц зазначив, що для виживання економіки країни-агресорки влада відібрала всі гроші, які були на рахунках регіонів Росії. Також відбувається висмоктування всіх грошей із приватного господарства, з самого населення.

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Теги: жінка росія чоловік статистика зарплата

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