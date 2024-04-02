Атака на заводи в Татарстані. Депутат Держдуми звинуватив ще одну країну

Депутат Держдуми засумнівався у можливості дронів долетіти до Татарстану з території України

Безпілотники, які атакували сьогодні Єлабугу і Нижньокамськ в Татарстані, могли запустити зі степів Середньої Азії. Про це заявив член комітету з оборони Держдуми Андрій Гурульов.

Депутат Держдуми сказав, що місце зльоту і траєкторію польоту дронів мають визначити фахівці, однак він «сумнівається, що безпілотники могли долетіти до Татарстану з території України».

«Є ще в нас республіки Середньої Азії, які цілком можливі, тому що ті степові райони, які розташовані в північній і північно-західній стороні, практично безлюдні, хто не знає. Вони не контролюються ні з повітря, ні радіолокаційними станціями. Провести можна що завгодно», – заявив він.

Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня, безпілотники влучили у нафтопереробний завод «Елаз-Нафтопродукт». Дісталося заводу та гуртожитку. За словами місцевих жителів, о шостій ранку вибухи також були на території особливої економічної зони «Алабуга», яка розташована під містом.

Також відомо, що унаслідок атаки дрона на гуртожиток в Алабузі постраждало семеро студенів.

Зауважимо, що відстань від кордону України до Єлабуги близько 1200 км.

Як повідомлялося, нічна атака на нафтопереробний завод (НПЗ) в Татарстані була спільною операцією Служби безпеки України (СБУ) та Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Зокрема, Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, приблизно за 1300 км від лінії фронту. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський нафтопереробний завод та підприємство із виробництва «Шахедів».

До відома, у місті Єлабуг російська влада організувала масове виробництво іранських військових безпілотників, якими Москва атакує міста України. Саме тут нещодавно було зведено виробниче поселення, де здійснюється промислове збирання дронів іранської розробки «Шахед». Обсяги нарощуються з кожним днем, що говорить про значущість даного виробництва у подальших військових планах Росії.