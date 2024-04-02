Головна Світ Політика
search button user button menu button

Атака на заводи в Татарстані. Депутат Держдуми звинуватив ще одну країну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Атака на заводи в Татарстані. Депутат Держдуми звинуватив ще одну країну
Дрони атакували низку НПЗ в Татарстані
фото з відкритих джерел

Депутат Держдуми засумнівався у можливості дронів долетіти до Татарстану з території України

Безпілотники, які атакували сьогодні Єлабугу і Нижньокамськ в Татарстані, могли запустити зі степів Середньої Азії. Про це заявив член комітету з оборони Держдуми Андрій Гурульов.

Депутат Держдуми сказав, що місце зльоту і траєкторію польоту дронів мають визначити фахівці, однак він «сумнівається, що безпілотники могли долетіти до Татарстану з території України».

«Є ще в нас республіки Середньої Азії, які цілком можливі, тому що ті степові райони, які розташовані в північній і північно-західній стороні, практично безлюдні, хто не знає. Вони не контролюються ні з повітря, ні радіолокаційними станціями. Провести можна що завгодно», – заявив він.

Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня, безпілотники влучили у нафтопереробний завод «Елаз-Нафтопродукт». Дісталося заводу та гуртожитку. За словами місцевих жителів, о шостій ранку вибухи також були на території особливої економічної зони «Алабуга», яка розташована під містом.

Також відомо, що унаслідок атаки дрона на гуртожиток в Алабузі постраждало семеро студенів.

Атака на заводи в Татарстані. Депутат Держдуми звинуватив ще одну країну фото 1

Зауважимо, що відстань від кордону України до Єлабуги близько 1200 км.

Як повідомлялося, нічна атака на нафтопереробний завод (НПЗ) в Татарстані була спільною операцією Служби безпеки України (СБУ) та Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Зокрема, Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, приблизно за 1300 км від лінії фронту. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський нафтопереробний завод та підприємство із виробництва «Шахедів».

До відома, у місті Єлабуг російська влада організувала масове виробництво іранських військових безпілотників, якими Москва атакує міста України. Саме тут нещодавно було зведено виробниче поселення, де здійснюється промислове збирання дронів іранської розробки «Шахед». Обсяги нарощуються з кожним днем, що говорить про значущість даного виробництва у подальших військових планах Росії. 

Теги: росія депутат війна завод безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соловій та Єфросиніна посварилися під час інтерв'ю через розмивання культурних кордонів з Росією
Конфлікт Єфросиніної та Соловій. Про що насправді ця історія
10 березня, 18:16
Росія своєю політикою державного тероризму вирощує, експортує і не залишає вибору опонентам
Загроза велика? Роль Росії у формуванні терористичних актів
13 березня, 12:10
На Хмельниччині пролунали вибухи
На Хмельниччині пролунали вибухи
12 березня, 00:21
Байден зазначив, що це екстрений пакет допомоги, що включає постачання боєприпасів та військове обладнання
«Цього недостатньо»: Байден прокоментував надання Україні нового пакету допомоги
13 березня, 05:20
Зміцнивши владу вдома, Путін робитиме ставку на те, що у Європи не вистачить терпіння воювати
Путін робить ставку на слабкість Європи –The Telegraph
16 березня, 14:59
Джеймс Шерр, Міка Аалтола та Джеффрі Зонненфельд
Західні експерти розповіли, як світ має реагувати на російську агресію
23 березня, 14:47
Росія не шкодує техніки, живої сили, безпілотників та бомб, щоб захопити Часів Яр
Що буде, якщо Росія захопить Часів Яр? Командир батальйону «Ахіллес» відповів
30 березня, 10:39
Окупанти атакували Україну крилатими ракетами, дронами, балістикою та керованою авіаційною ракетою Х-59
Уночі Україна зазнала комбінованої атаки: чим били окупанти
31 березня, 08:49
Раніше Росія для атак по Україні часто використовувала ракети «Калібр»
ЗСУ пояснили, чому росіяни стали менше бити «Калібрами» по Україні
Вчора, 08:45

Політика

Шойгу назвав нових командувачів флотом РФ
Шойгу назвав нових командувачів флотом РФ
Атака на заводи в Татарстані. Депутат Держдуми звинуватив ще одну країну
Атака на заводи в Татарстані. Депутат Держдуми звинуватив ще одну країну
Ізраїль вирішив заблокувати низку ЗМІ
Ізраїль вирішив заблокувати низку ЗМІ
США просять Південну Корею посилити контроль над експортом чипів до Китаю – Bloomberg
США просять Південну Корею посилити контроль над експортом чипів до Китаю – Bloomberg
Білорусь вступить у війну? Лукашенко вирішив знову налякати українців
Білорусь вступить у війну? Лукашенко вирішив знову налякати українців
Боєприпаси для ЗСУ: Німеччина передасть Україні 180 тис. снарядів
Боєприпаси для ЗСУ: Німеччина передасть Україні 180 тис. снарядів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Поклоняюся і буду поклонятися. Як Онуфрій відреагував на дії Гундяєва?
53K
Митрополит Онуфрій відповів Кирилу на заклик вбивати українців (відео)
20K
Опитування показало ставлення українців до ухилянтів: неочікувані дані
16K
Воїн із передової звернувся до ухилянтів: Якщо ви люди й у вас є права, то хто ж тоді ми?
11K
Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
7602
Німеччина розкрила кількість переданих Україні танків Leopard

Новини

Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
Сьогодні, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
Сьогодні, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися
Вчора, 10:33
Чергова атака на Харків, вибори в Туреччині: головне за ніч
Вчора, 06:19
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 1 квітня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua