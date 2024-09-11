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Cтало відомо, як Іран передав Росії балістичні ракети: супутникові фото

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Cтало відомо, як Іран передав Росії балістичні ракети: супутникові фото
Іран передав Росії 220 балістичних ракет Каспійським морем
фото: news.sky.com

4 вересня судно Port Olya 3 прибуло в російський порт «‎Оля»

Судно Port Olya 3 переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море. Судно, яке доставило іранські ракети в Росію, зафіксоване на супутниковому знімку. Про це пише Sky News з посиланням на джерела.

Зазначається, що 4 вересня судно Port Olya 3 прибуло в російський порт «‎Оля», що в Астраханській області РФ. Супутникові знімки, проаналізовані командою Sky News Data & Forensics, показують судно саме цього дня в порту «Оля».

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За шість днів до цього, а саме 29 серпня, судно, про яке йдеться, було в іранському порту Амірабад.

Sky News пише, що після прибуття до РФ балістичні ракети Fath-360 завантажили у великий поїзд. Далі, ймовірно, ракети Fath-360 могли відправити на військовий полігон Ашулук в Астраханській області для подальшої підготовки перед використанням у війні проти України. 

Cтало відомо, як Іран передав Росії балістичні ракети: супутникові фото фото 2

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран передав Росії балістичні ракети для атаки на Україну. Росія вже отримала партії балістичних ракет. Як зазначив посадовець, Росія, швидше за все, використає ці поставки протягом декількох тижнів.

За даними The Wall Street Journal, Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності, але кількість і дата передачі в точності невідома. За даними Інституту вивчення війни, Іран погодився на обмін, розраховуючи на винищувачі Су-35.

До слова, Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного Ірану через можливі поставки балістичних ракет Росії. Іранському дипломату висловлено жорстке попередження про руйнівні наслідки для відносин у разі підтвердження цього факту.

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Теги: росія балістичні ракети Іран море

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