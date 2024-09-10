Україна розірве дипломатичні відносини з Іраном? Речник МЗС дав відповідь

Речник: Можлива передача Іраном балістичних ракет до Росії – це абсолютно неприйнятний для України розвиток подій

Міністерство закордонних справ України розглядає усі опції реагування на імовірну передачу Іраном балістичних ракет до Росії, включно з варіантом розірванням дипломатичних відносин. Про це на брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий, повідомляє «Уніан».

Зокрема, він відповів на питання журналістів, чи будуть розірвані дипломатичні відносини з Іраном у зв'язку з повідомленнями у медіа про передачу балістичних ракет до Росії. Як відзначив речник, можлива передача Іраном балістичних ракет до Росії – це абсолютно неприйнятний для України розвиток подій.

«Україна висловила свою жорстку позицію про те, що це буде мати руйнівні наслідки для українсько-іранських відносин. Я можу ще раз підтвердити, що дійсно наше попередження лишається в силі», – відзначив Тихий.

Речник додав, що 9 вересня до МЗС було викликано тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні Шахріяра Амузегара, і йому у жорсткій формі донесли цю позицію про руйнівні наслідки.

«Я не буду уточнювати зараз, що саме мається на увазі під руйнівними наслідками, щоб не послаблювати дипломатичну позицію. Але, можу сказати, що усі опції, включно з тою, яку ви назвали (розірвання дипвідносин – ред.), є на столі. Якщо дійсно, ця передача відбулася, і факт такого застосування буде зафіксований, ... то, відповідно, будуть наставати наступні наслідки», – наголосив Тихий.

Речник додав, що йдеться не лише про безпеку України, не лише про українсько-іранські відносини і навіть не лише про російсько-іранські відносини. Він зазначив, що МЗС дуже уважно слідкує за розвитком цих подій, і анонсував кроки від зовнішньополітичного відомства у цьому напрямку.

Як повідомлялося, Європейський Союз отримав від союзників достовірну інформацію про те, що Іран поставив Росії балістичні ракети.

Згодом Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб з Ірану та Росії.

Також уряди Франції, Німеччини та Великої Британії (E3) рішуче засуджують експорт Іраном і закупівлю Росією іранських балістичних ракет і виступили зі спільною заявою. Влада трьох держав заявила, що застосує негайні заходи для скасування двосторонніх угод з Іраном про авіасполучення та анонсувала інші обмеження. Заяву оприлюднила пресслужба МЗС Німеччини.

Як відомо, Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного Ірану через можливі поставки балістичних ракет Росії. Іранському дипломату висловлено жорстке попередження про руйнівні наслідки для відносин у разі підтвердження цього факту.