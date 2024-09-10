Блінкен спрогнозував, коли РФ застосує отримані іранські ракети проти України

Раніше іранські офіційні особи заперечували, що вони відправляли зброю до Росії

Блінкен підтвердив, що Іран передав балістичні ракети Росії для обстрілів України

Іран передав Росії балістичні ракети для атаки на Україну. Росія вже отримала партії балістичних ракет. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє The Washington Post.

Держсекретар заявив, що нові санкції будуть оголошені пізніше у вівторок, включаючи заходи проти іранської державної авіакомпанії Iran Air.

«Ми попереджали Тегеран публічно, ми попереджали Тегеран приватно, що цей крок був би небезпечною ескалацією», – сказав Блінкен.

Як зазначив посадовець, Росія, швидше за все, використає ці поставки протягом декількох тижнів.

Варто зазначити, що цього тижня іранські офіційні особи заперечували, що вони відправляли зброю до Росії.

Іран постачає Росії ударні безпілотники, але донедавна утримувався від пропозиції передачі більш потужного озброєння, очевидно, з огляду на попередження США і Європи про те, що це викличе хвилю болючих санкцій.

Як повідомлялося, Європейський Союз отримав від союзників достовірну інформацію про те, що Іран поставив Росії балістичні ракети. Про це заявив речник Європейської комісії Петер Стано.

За даними The Wall Street Journal, Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності, але кількість і дата передачі в точності невідома. За даними Інституту вивчення війни, Іран погодився на обмін, розраховуючи на винищувачі Су-35.

До слова, Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного Ірану через можливі поставки балістичних ракет Росії. Іранському дипломату висловлено жорстке попередження про руйнівні наслідки для відносин у разі підтвердження цього факту.