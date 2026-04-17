Дефіцит бюджету Росії виходить з-під контролю

Як Мінфін РФ та казначейство грали в «закладки»

Дефіцит бюджету РФ у січні-березні 2026 року становив 4,58 трлн руб. або 1,9% ВВП, при річному плані в розмірі 3,7 трлн. Стрімке зростання витрат на фоні того, що податківці не дозбирали з цивільної економіки приблизно 1,2 трлн рублів податків, призвело до перевиконання вже в першому кварталі річного плану з дефіциту бюджету.

Але на минулому тижні головна новина системи державних фінансів РФ залишилась поза увагою більшості ЗМІ. Так, російське казначейство зробило дуже відверту заяву, що за їх оцінками дефіцит за 2 місяці 2026 року склав не 3,5 трлн рублів (як за версією Мінфіну), а майже 6 трлн рублів.

Пізніше влада РФ надала роз’яснення, що різниця вийшла через різні оцінки Мінфіну і казначейства доходів і видатків в останній день лютого. Але різниця вилізла колосальна, і вже ніяк не може бути результатом останнього робочого дня лютого. Пізніше з’ясувалось, що росіяни затримують трансферти з бюджету до пенсійного фонду РФ.

Обидві проблеми в комунікаціях Мінфіну стались на фоні чуток, що 3-4 трлн рублів дефіциту 2025 року уряд РФ перекинув на 2026 рік. На користь цієї версії вказує і сильне зростання тижневого обсягу репо (Операція репо (англ. «repurchase agreement», «repo») – це угода, що складається з двох частин: продажу та подальшого викупу цінних паперів через певний строк за заздалегідь встановленою ціною – ред.) операцій ЦБР з банками: з 2 трлн рублів до майже 5 на минулому тижні.

Сховати діру в бюджеті Мінфіну РФ стає все важче, але рано чи пізно ця діра дасть про себе знати. А поки що всі ці «танці» Мінфіну РФ та казначейства нагадують закладки для наркоманів, тільки замість наркотиків Мінфін ховає діри в бюджеті, а казначейство їх знаходить.