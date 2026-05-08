«Пощади їм не буде». До погроз Києву долучився Лавров (відео)

Очільник закордонного відомства Росії Сергій Лавров заявив, що Захід хоче зірвати святкування 9 травня

Глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив із черговою порцією агресивних заяв напередодні святкування Дня перемоги в Москві. Міністр країни-агресора стверджує, що європейські політики нібито готують напад на Росію, наслідуючи приклад Адольфа Гітлера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

«Москва відповість нацистам, якщо вони намагатимуться зірвати свято Дня Перемоги. Пощади їм не буде», – сказав Сергій Лавров.

«У Європі багато хто закликає до того, щоб повторити досвід Гітлера, і готує черговий напад на РФ», – зазначив російський міністр.

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 8, 2026

«Главком» писав, що Росія оголосила одностороннє «перемир'я» з нульової години 8 травня до 10 травня – на честь 81-ї річниці перемоги над нацизмом. Москва закликала Київ «наслідувати цей приклад», однак обставила власну ініціативу прямими погрозами. У разі порушення режиму «перемир'я» в зоні бойових дій, а також будь-яких спроб завдати ударів по населених пунктах на території Росії, Збройні сили РФ пообіцяли «адекватну відповідь».

Також офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова виступила з низкою агресивних заяв напередодні 9 травня. Кремль одночасно намагається просувати наратив про «перемир’я» та погрожує масованим ракетним ударом по українській столиці. Російська сторона заявила про готовність завдати масштабного удару по Києву у разі «спроб реалізувати погрози Зеленського» під час святкувань 9 травня в РФ.

Нагадаємо, Зеленський заявив про тривалі удари РФ у ніч та вранці 7 травня: президент наголосив, що Росія не розглядає серйозно можливість припинити вогонь.