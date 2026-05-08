«Пощади їм не буде». До погроз Києву долучився Лавров (відео)

Лариса Голуб
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров
фото з відкритих джерел

Глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив із черговою порцією агресивних заяв напередодні святкування Дня перемоги в Москві. Міністр країни-агресора стверджує, що європейські політики нібито готують напад на Росію, наслідуючи приклад Адольфа Гітлера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Лавров заявив, що якщо хтось спробує зірвати святкові заходи 9 травня в РФ, то «пощади їм не буде».

«Москва відповість нацистам, якщо вони намагатимуться зірвати свято Дня Перемоги. Пощади їм не буде», – сказав Сергій Лавров.

За словами міністра, у Європі багато хто «не соромлячись закликає повторити досвід Гітлера» та готує чергове вторгнення з метою завдати Росії «стратегічної поразки».

«У Європі багато хто закликає до того, щоб повторити досвід Гітлера, і готує черговий напад на РФ», – зазначив  російський міністр.

«Главком» писав, що Росія оголосила одностороннє «перемир'я» з нульової години 8 травня до 10 травня – на честь 81-ї річниці перемоги над нацизмом. Москва закликала Київ «наслідувати цей приклад», однак обставила власну ініціативу прямими погрозами. У разі порушення режиму «перемир'я» в зоні бойових дій, а також будь-яких спроб завдати ударів по населених пунктах на території Росії, Збройні сили РФ пообіцяли «адекватну відповідь». 

Також офіційна представниця міністерства закордонних справ  Росії Марія Захарова виступила з низкою агресивних заяв напередодні 9 травня. Кремль одночасно намагається просувати наратив про «перемир’я» та погрожує масованим ракетним ударом по українській столиці. Російська сторона заявила про готовність завдати масштабного удару по Києву у разі «спроб реалізувати погрози Зеленського» під час святкувань 9 травня в РФ. 

Нагадаємо, Зеленський заявив про тривалі удари РФ у ніч та вранці 7 травня: президент наголосив, що Росія не розглядає серйозно можливість припинити вогонь.

