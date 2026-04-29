Розкол у Таллінні? МЗС Естонії звинуватило президента у підіграванні ультиматумам Путіна

Голова МЗС жорстко відповів президенту на заклики до діалогу з Кремлем

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна різко розкритикував позицію президента Алара Каріса щодо необхідність майбутнього діалогу з Росією та «втрачені можливості» для переговорів на початку війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

Цахкна заявив, що бажання Каріса вести діалог з Москвою суперечить зовнішній політиці держави. За словами міністра, такі заяви лише дають російському диктатору Володимиру Путіну можливість висувати нові ультиматуми.

Міністр також нагадав, що у лютому 2022 року Росія ставила під сумнів не лише суверенітет України.

«А щодо думки, що перемир’я було досягнуто після лютого 2022 року, – я б нагадав Алару Карісу, що тоді Путін висунув ультиматуми щодо суверенітету та території України, а також наших власних гарантій свободи та безпеки в контексті НАТО», – наголосив Цахкна.

Хвилю обурення викликали слова естонського президента під час його офіційного візиту до Фінляндії. В інтерв'ю місцевим медіа він припустив, що Європа змарнувала шанс розпочати мирні переговори з РФ на початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Росія висунула НАТО та США ультимативні вимоги щодо нерозширення Альянсу та виведення військ з країн, що приєдналися до нього після 1997 року (зокрема Естонії). Від початку великої війни Україна та РФ проводили кілька раундів переговорів, зокрема в Туреччині, проте вони були заблоковані після виявлення масових воєнних злочинів російської армії на деокупованих територіях Київщини. Однак через декілька років переговори таки відновилися у тристоронньому форматі за участі США.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив прагнення відновити переговори. Він заявив, що Україна готова до діалогу на будь-якій нейтральній платформі, окрім територій Росії та Білорусі.