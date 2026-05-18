Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Інженер-будівельник дав пораду, на яких поверхах безпечніше перебувати під час обстрілу

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Інженер-будівельник дав пораду, на яких поверхах безпечніше перебувати під час обстрілу
Зруйнована ворожим ударом багатоповерхівка у Києві
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Мешканці верхніх поверхів багатоповерхівок під час ворожого обстрілу перебувають у зоні підвищеного ризику

Під час повітряних атак та обстрілів мешканці верхніх поверхів багатоповерхівок перебувають у зоні підвищеного ризику. Це пов'язано як із траєкторією влучання російських засобів ураження, так і з подальшою важкою евакуацією у разі займання будівлі. Про це в інтерв'ю розповів директор Науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець, інформує «Главком».

Директор Науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець розповів про безпеку у хмарочосах. За його словами, тут є дилема: з одного боку, удари часто припадають на верхню частину споруд, а з іншого – нижні поверхи ризикують опинитися під завалами у разі обрушення. Експерт однозначно схиляється до того, що верхні яруси несуть більше небезпек.

«Я б сказав, що безпечніше все-таки не на верхніх поверхах, тому що верхні поверхи – це евакуація важча під час пожежі, влучання там частіше», – зазначив інженер-будівельник.

З огляду на ці фактори, на думку Перегінця, мешканцям квартир на високих поверхах необхідно проявляти максимальну пильність та не нехтувати сигналами тривоги, адже часу на порятунок у них значно менше.

«Мешканці верхніх поверхів, вони мають бути, умовно кажучи, більш відповідальними в таких ситуаціях», – зазначає Іван Перегінець.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Солом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони.

Рятувальники показали кадри порятунку людини у Дарницькому районі Києва, де обвалились конструкції багатоповерхового житлового будинку.

Як відомо, пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі тривала понад 28 годин і була завершена сьогодні вранці. Внаслідок цього удару РФ загинули 24 людини, серед яких троє дітей. Ще 48 мешканців отримали поранення. 

Зауважимо, понад половина багатоквартирного житлового фонду України складається з панельних будинків, які є найбільш вразливими до ракетних та дронових ударів російських окупантів. У разі прямого влучання такі споруди мають найвищий ризик обвалення цілих під'їздів.

Теги: війна росія будинок обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено захисне укриття
Харківщина: російський дрон атакував музей Сковороди
15 травня, 19:44
Пожежа на Рязанському нафтопереробному заводі після атаки безпілотників
Рязанський НПЗ у вогні: Росію масовано атакують безпілотники
15 травня, 03:20
Російські війська використали перемир’я для накопичення особового складу
Аналітики ISW роз'яснили, як росіяни використали перемир'я на фронті
12 травня, 10:41
Трамп: Я щойно прочитав відповідь так званих «представників» Ірану. Мені це не подобається
Трамп назвав останню пропозицію Ірану щодо миру «абсолютно неприйнятною»
10 травня, 23:33
Упродовж доби окупанти завдали 738 ударів по 31 населеному пункту Запорізької області
Дві людини поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район
9 травня, 08:45
Путін оголосив перемир'я, Умєров прибув до США. Головне за 7 травня 2026
Путін оголосив перемир'я, Умєров прибув до США. Головне за 7 травня 2026
7 травня, 21:22
Без телевізора Путіна не існує: як пропаганда тримає диктатуру
Без телевізора Путіна не існує: як пропаганда тримає диктатуру
30 квiтня, 15:03
Міністр війни США Піт Гегсет
Міністр війни США знову заговорив про відсутність «козирів» в України
29 квiтня, 20:08
Традиційна демонстрація танків, бронетехніки та іншого озброєння цього року скасована
Кремль вперше за роки війни змінить формат параду на 9 травня: у чому причина
29 квiтня, 05:26

Суспільство

Прогноз погоди на тиждень 18 – 24 травня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 18 – 24 травня 2026 року
Інженер-будівельник дав пораду, на яких поверхах безпечніше перебувати під час обстрілу
Інженер-будівельник дав пораду, на яких поверхах безпечніше перебувати під час обстрілу
Чи безпечно ховатися під час обстрілу у ліфтовій шахті? Експерт дав відповідь
Чи безпечно ховатися під час обстрілу у ліфтовій шахті? Експерт дав відповідь
День вишиванки 2026: історія, традиції та цікаві факти про свято
День вишиванки 2026: історія, традиції та цікаві факти про свято
В Україні може з'явитися нове державне свято: подробиці
В Україні може з'явитися нове державне свято: подробиці
Інженер-будівельник назвав типи висоток, які найвразливіші перед дронами та ракетами
Інженер-будівельник назвав типи висоток, які найвразливіші перед дронами та ракетами

Новини

Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій: подробиці
Сьогодні, 09:33
Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)
Сьогодні, 08:59
На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Вчора, 22:35
Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
16 травня, 06:20

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua