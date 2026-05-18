Інженер-будівельник дав пораду, на яких поверхах безпечніше перебувати під час обстрілу

Мешканці верхніх поверхів багатоповерхівок під час ворожого обстрілу перебувають у зоні підвищеного ризику

Під час повітряних атак та обстрілів мешканці верхніх поверхів багатоповерхівок перебувають у зоні підвищеного ризику. Це пов'язано як із траєкторією влучання російських засобів ураження, так і з подальшою важкою евакуацією у разі займання будівлі. Про це в інтерв'ю розповів директор Науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець, інформує «Главком».

Директор Науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець розповів про безпеку у хмарочосах. За його словами, тут є дилема: з одного боку, удари часто припадають на верхню частину споруд, а з іншого – нижні поверхи ризикують опинитися під завалами у разі обрушення. Експерт однозначно схиляється до того, що верхні яруси несуть більше небезпек.

«Я б сказав, що безпечніше все-таки не на верхніх поверхах, тому що верхні поверхи – це евакуація важча під час пожежі, влучання там частіше», – зазначив інженер-будівельник.

З огляду на ці фактори, на думку Перегінця, мешканцям квартир на високих поверхах необхідно проявляти максимальну пильність та не нехтувати сигналами тривоги, адже часу на порятунок у них значно менше.

«Мешканці верхніх поверхів, вони мають бути, умовно кажучи, більш відповідальними в таких ситуаціях», – зазначає Іван Перегінець.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Солом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони.

Рятувальники показали кадри порятунку людини у Дарницькому районі Києва, де обвалились конструкції багатоповерхового житлового будинку.

Як відомо, пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі тривала понад 28 годин і була завершена сьогодні вранці. Внаслідок цього удару РФ загинули 24 людини, серед яких троє дітей. Ще 48 мешканців отримали поранення.

Зауважимо, понад половина багатоквартирного житлового фонду України складається з панельних будинків, які є найбільш вразливими до ракетних та дронових ударів російських окупантів. У разі прямого влучання такі споруди мають найвищий ризик обвалення цілих під'їздів.