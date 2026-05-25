Сили оборони уразили нафтобазу «Белец» у Брянській області і кілька складів ворога

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження нафтобази «Белец» на Брянщині

У ніч на 25 травня 2026 року Сили оборони України завдали серії масштабних і результативних ударів по військових об'єктах російських окупантів. Під вогнем опинилися нафтобаза в Брянській області РФ, великі склади з боєприпасами в Криму та на Донеччині, а також ключові пункти управління ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Удар по логістиці окупантів

Повідомляється, що однією з головних цілей нічної атаки став важливий логістичний вузол на території країни-агресорки. Українські військові успішно уразили нафтобазу «Белец», яка розташована в місті Унеча Брянської області Росії.

Цей паливний об'єкт активно використовувався ворогом для безперебійного забезпечення паливно-мастильними матеріалами окупаційної армії, що веде бойові дії проти України. Наразі масштаби руйнувань, обсяги знищеного палива та точні збитки ворога встановлюються й уточнюються.

Унечський район є стратегічно важливим для нафтової промисловості РФ, оскільки саме тут розташована велика лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛПДС «Унеча»), що керує одним із найбільших вузлів нафтопроводу «Дружба»

Знищення ворожих складів

Крім нафтобази, українські захисники влаштували справжній «демілітаризаційний погром» на тимчасово підконтрольних Росії територіях, знищивши запаси снарядів на кількох напрямках:

Крим: уражено великий склад зберігання боєприпасів ворога у населеному пункті Міжгір’я (ТОТ АР Крим).

уражено великий склад зберігання боєприпасів ворога у населеному пункті Міжгір’я (ТОТ АР Крим). Маріупольський та Донецький напрямки: ліквідовано склад боєприпасів у районі Новоянисолі та польовий артилерійський склад поблизу Кременівки.

ліквідовано склад боєприпасів у районі Новоянисолі та польовий артилерійський склад поблизу Кременівки. Тилове забезпечення: знищено великий склад матеріально-технічних засобів противника у районі Докучаєвська Донецької області.

Також Сили оборони паралізували координацію деяких підрозділів РФ, поціливши у важливі командні та комунікаційні об'єкти:

успішно уражено комунікаційний вузол підрозділу російських окупантів в Іванівці Донецької області;

знищено взвод управління артилерійського підрозділу противника у районі Троїцького на Запоріжжі.

Військове командування наголошує, що Сили оборони України й надалі системно та послідовно вживатимуть усіх заходів, щоб знищити воєнний потенціал ворога та примусити Російську Федерацію до припинення збройної агресії.

«Главком» писав, що бійці центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України здійснили успішну далекобійну спецоперацію, завдавши потужного удару по критичній паливній інфраструктурі Російської Федерації, яка забезпечує Московський регіон та три ключові летовища ворога. За допомогою далекобійних безпілотників вони атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Второво», розташовану у Владимирській області Росії.

Військові наголошують, що на відміну від російських окупантів, які влаштовують масований терор проти цивільних людей, б'ють «Орєшніками» по Білій Церкві та трощать музеї і житлові будинки в Києві, Сили оборони України завдають точкових і хірургічних ударів виключно по військових та стратегічних об'єктах воєнної машини Кремля.