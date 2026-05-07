Москва назвала тристоронні переговори безглуздими: Київ не хоче йти з Донбасу

Росія не хоче завершувати війну на умовах, прийнятних для України, й фактично виставляє ультиматум – або капітуляція, або продовження бойових дій

Ушаков: продовжувати переговори доти, доки Зеленський не виведе ЗСУ із Донбасу, – немає сенсу

Росія офіційно визнала, що не бачить сенсу у новому раунді тристоронніх перемовин із США та Україною. Причина банальна: Київ відмовляється виводити ЗСУ з Донбасу, якого Москва вимагає як передумову припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву помічника президента РФ Юрія Ушакова.

Москва вимагає – Київ відмовляє

Юрій Ушаков – єдиний кремлівський чиновник, який останніми місяцями регулярно коментує переговорний процес публічно, – заявив 7 травня, що проводити новий раунд тристоронніх перемовин зараз немає сенсу. Москва повторює одне й те саме: за словами Ушакова, Зеленському «потрібно зробити лише один серйозний крок» – після цього, по-перше, призупиняться бойові дії, а по-друге, відкриються перспективи для серйозного обговорення довгострокового врегулювання.

Під «одним кроком» Кремль має на увазі виведення Збройних сил України з підконтрольної Києву частини Донбасу. На думку Ушакова, це «розуміють усі», зокрема й українські переговорники. Саме тому, за його словами, «переконувати одне одного – значною мірою витрата часу».

Президент України Володимир Зеленський неодноразово відповідав на подібні вимоги відмовою. На Бучанському саміті наприкінці березня він поставив логічне запитання: якщо ціль Росії – тільки Донбас, чому Москва заздалегідь застерігає про «інші умови» після його захоплення?

Переговори заморожені ще з лютого

Тристоронній переговорний процес між Україною, США та Росією фактично заморозився після раунду у Женеві у лютому 2026 року – задовго до початку американсько-іранського протистояння. Причиною глухого кута стала непримиренна розбіжність щодо статусу підконтрольної Україні частини Донецької та Луганської областей.

Позиція Києва залишається незмінною: жодного відступу із земель під контролем ЗСУ і жодного визнання незаконно окупованих територій. Москва у відповідь наполягає, що Донбас «є територією Росії» і перейде під її повний контроль – «якщо не переговорним шляхом, то військовим».

Голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко вже давно попереджав: росіяни не планували завершувати війну і готувалися до весняно-літньої кампанії незалежно від переговорного треку. Фактично Росія виставляє ультиматум – або відступ, або продовження бойових дій – і використовує дипломатичний формат для тиску на Вашингтон напередодні проміжних виборів у Конгресі США.

Нагадаємо, у лютому 2026 року мирні переговори зайшли у глухий кут через небажання Москви поступитися вимогою щодо Донбасу. Аналітики Politico тоді зазначали: головна проблема переговорів – як схилити Україну до відступу з тих земель, які Кремль не зміг захопити силою.