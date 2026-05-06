Головна Світ Політика
search button user button menu button

Politico: Європа боїться, що «вікно можливостей» Путіна настало

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Politico: Європа боїться, що «вікно можливостей» Путіна настало
Путін може вбачати «вікно можливостей» у періоді до 2029 року, поки Трамп президент
фото: AP

Наступні два роки можуть дати Росії ідеальну нагоду перевірити відданість Заходу НАТО

Європейські лідери та оборонні відомства дедалі частіше висловлюють занепокоєння, що Кремль може скористатися найближчими роками для перевірки НАТО на міцність. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

За словами політиків ЄС, знайомих із ходом закритих переговорів, Володимир Путін може вбачати «вікно можливостей» у періоді до 2029 року, поки Дональд Трамп залишається у Білому домі, а військовий потенціал Європи ще не досяг запланованого рівня готовності.

Хоча більшість посадовців НАТО вважають пряме наземне вторгнення в Альянс малоймовірним через виснаженість російських ресурсів війною в Україні, вони готуються до більш підступних сценаріїв. Фінський європарламентар Міка Аалтола припускає, що Росія може вдатися до «горизонтальної ескалації» проти сусідів, намагаючись посіяти розкол у НАТО. Мета такої стратегії –створити неоднозначну ситуацію, яка поставить під сумнів активацію Статті 5 про колективну оборону.

Серед потенційних форм агресії експерти називають:

  • операції з використанням безпілотників;
  • провокації в Балтійському морі або Арктиці (зокрема на малих островах);
  • використання мілітаризованого «тіньового флоту».

Ситуація ускладнюється внутрішньою політикою США. На тлі виведення 5000 американських військових із Німеччини та погроз Трампа щодо аналогічних кроків в Італії та Іспанії, європейські столиці побоюються подальшого розмивання трансатлантичної єдності. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав «тривалий розпад альянсу» головною загрозою для Заходу. Крім того, аналітики припускають, що у разі невдач на проміжних виборах Трамп може ще активніше виступати проти союзників по НАТО, аби повернути підтримку свого електорату.

Європа планує вийти на рівень «надійного стримування» лише до 2030 року. Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс застерігає, що відчай Путіна через невдачі в Україні робить його ще небезпечнішим – він може шукати вихід не в переговорах, а в розширенні конфлікту на нові театри військових дій.

Водночас у самому Альянсі немає єдиної оцінки загрози. Якщо Фінляндія та Литва закликають до термінового посилення ППО, то Естонія та вище керівництво НАТО налаштовані більш скептично. Президент Естонії Алар Каріс вважає малоймовірною війну на два фронти для Росії, проте визнає: після 2022 року нічого не можна виключати.

Українська сторона також сигналізує про небезпеку: президент Зеленський натякав на можливі плани РФ щодо країн Балтії, а голова МЗС Андрій Сибіга звернув увагу на закиди Кремля про нібито використання повітряного простору цих країн українськими дронами. Наразі головною стратегією Європи залишається пильність та необхідність значних спільних інвестицій в оборону, щоб не стати «слабкою ціллю» у період геополітичної нестабільності.

Раніше президент Дональд Трамп заявив про намір вивести з Німеччини значно більше військовослужбовців, ніж було заплановано раніше. 

Слова американського президента прозвучали невдовзі після повідомлення Пентагону про виведення близько 5 тис. осіб протягом найближчого року. Спілкуючись із журналістами перед посадкою в літак, Трамп підкреслив, що реальне скорочення присутності буде набагато суттєвішим за початкові цифри.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зіткнувся з критикою всередині Республіканської партії через наміри суттєво скоротити американський контингент у Німеччині. 

Провідні законодавці-республіканці, зокрема голова Комітету Сенату з питань збройних сил Роджер Вікер та його колега з Палати представників Майк Роджерс, назвали такий крок фатальною помилкою. На їхню думку, виведення американської бригади з ключової країни НАТО підірве систему колективного стримування та надішле «неправильний сигнал» Володимиру Путіну, фактично розв’язавши руки Кремлю для подальшої агресії.

Теги: росія путін Європа НАТО війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усі служби екстреного реагування переведені на особливий режим роботи
У Чувашії введено режим надзвичайної ситуації після атаки БпЛА
Вчора, 18:12
Аналітики вказують на стрімке падіння ефективності ворога
Росія приховує провал на фронті – ISW
3 травня, 09:53
Щонайменше 21 удар по НПЗ, нафтопроводах і морських терміналах: Росія отримала рекордний тиск на свій нафтовий сектор
Україна б'є по нафті РФ: квітень – рекорд за чотири місяці
1 травня, 08:05
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна розкритикував заяву президента країни про «втрачені можливості» для переговорів з РФ
Розкол у Таллінні? МЗС Естонії звинуватило президента у підіграванні ультиматумам Путіна
29 квiтня, 16:11
Президент Фінляндії Александр Стубб підкреслив необхідність перерозподілу відповідальності за оборону між США та Європою
Чи нападе Росія на НАТО найближчими місяцями? Стубб жорстко відповів на прогноз Туска
28 квiтня, 14:46
Іспанія витрачає на оборону менше рекомендованих НАТО 2% ВВП, що регулярно викликає критику з боку союзників
США вказали Іспанії на двері? Пентагон обговорив радикальні рішення – ЗМІ
24 квiтня, 21:58
Зліва направо: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Німеччини Фрідріх Мерц
«Полегшене» членство. Що ховається за новою пропозицією вступу України в ЄС?
21 квiтня, 15:06
США оцінили прибутки РФ
Бессент оцінив заробітки РФ від послаблення санкцій ушестеро нижче за дані медіа
16 квiтня, 01:47
Москва заявила про зупинку в переговорах
Кремль заявив про паузу в мирних переговорах між Україною та Росією
6 квiтня, 14:21

Політика

Рубіо закликав Китай донести до Ірану послання щодо Ормузької протоки
Рубіо закликав Китай донести до Ірану послання щодо Ормузької протоки
Держсекретар США спростував заяви про нафтову блокаду Куби
Держсекретар США спростував заяви про нафтову блокаду Куби
Politico: Європа боїться, що «вікно можливостей» Путіна настало
Politico: Європа боїться, що «вікно можливостей» Путіна настало
Президент Франції заявив, що погрози Трампа щодо тарифів марна трата часу
Президент Франції заявив, що погрози Трампа щодо тарифів марна трата часу
Трамп заявив, що «Проект Свобода» буде призупинено
Трамп заявив, що «Проект Свобода» буде призупинено
Трамп шукає спосіб покласти край війні з Іраном, але чи знайде? Аналіз NYT
Трамп шукає спосіб покласти край війні з Іраном, але чи знайде? Аналіз NYT

Новини

ЄС вимагає від України податкової реформи за кредит
Вчора, 21:36
Росія вдарила по відділеннях «Укрпошти» у трьох областях
Вчора, 20:57
Буданов: Україні потрібен центр залучення іноземців до армії
Вчора, 18:43
Буданов: якщо перемир'я буде взаємним – Україна його продовжить
Вчора, 17:30
Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
Вчора, 13:03
Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Вчора, 08:42

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua