Нідерланди поновили спроби переговорів про заморожені російські активи для України

Нідерланди вимагають розморозити активи РФ, побоюючись фінансового колапсу України

У Брюсселі знову розпалюються суперечки щодо використання конфіскованих російських коштів. Нідерланди очолили групу країн, які вважають, що узгодженого раніше кредиту в €90 млрд не вистачить для виживання України у 2026–2027 роках. Гаага пропонує повернутися до радикального плану – задіяти всі €210 млрд знерухомлених активів Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Міністр фінансів Нідерландів Елко Хайнен під час закритих дебатів Ради Ecofin заручився підтримкою країн Балтії та Фінляндії. Логіка Гааги проста: прогнозований дефіцит бюджету України на 2026–2027 роки становить близько €135 млрд.

Узгоджений у грудні кредит ЄС у €90 млрд покриває лише дві третини потреб. Брюссель досі не надіслав жодного євро з цієї суми.

Європейська комісія намагається залучити кошти США, Канади та Японії, проте готовність Вашингтона фінансувати Київ за адміністрації Дональда Трампа викликає серйозні сумніви у європейських дипломатів.

Головним опонентом виступає Бельгія, де в депозитарії Euroclear зберігається левова частка російських активів – близько €185 млрд. Прем'єр-міністр Барт де Вевер побоюється, що Москва завалить країну позовами або вдасться до конфіскації бельгійських активів у РФ. Також стурбованість висловлюють Франція, Італія та Мальта, а Європейський центральний банк попереджає, що такий прецедент підірве довіру до євро як світової резервної валюти.

Дипломати очікують на червневий звіт МВФ, який має надати свіжі оцінки фінансового стану України. Тим часом у відносинах з Угорщиною стався прорив: після поразки Віктора Орбана на виборах та приходу до влади Петера Мадьяра, Будапешт відкликав своє вето.

Перший транш у €45 млрд очікується вже у червні 2026 року. До кінця року ЄС має вирішити: випускати спільні боргові зобов’язання чи все ж ризикнути й використати активи РФ.

До слова, Росія офіційно визнала, що не бачить сенсу у новому раунді тристоронніх перемовин із США та Україною. Причина банальна: Київ відмовляється виводити ЗСУ з Донбасу, якого Москва вимагає як передумову припинення вогню.

Юрій Ушаков – єдиний кремлівський чиновник, який останніми місяцями регулярно коментує переговорний процес публічно, – заявив 7 травня, що проводити новий раунд тристоронніх перемовин зараз немає сенсу. Москва повторює одне й те саме: за словами Ушакова, Зеленському «потрібно зробити лише один серйозний крок» – після цього, по-перше, призупиняться бойові дії, а по-друге, відкриються перспективи для серйозного обговорення довгострокового врегулювання.