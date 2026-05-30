Путін розповів, які втрати понесе Вірменія, якщо зблизиться з ЄС

glavcom.ua
Путін запропонував Вірменії якнайшвидше організувати всенародний референдум щодо вибору подальшого економічного вектору розвитку

Президент Росії детально зупинився на фінансових та господарських втратах, яких зазнає Єреван, якщо вирішить вийти зі складу Євразійського економічного союзу заради зближення з Європейським Союзом. Про це пише «Главком».

Путін закликав вірменську сторону ретельно прорахувати кожен крок перед ухваленням рішення, а сам процес обговорення зробити щирим і публічним.

Російський диктатор акцентував, що нормативні бази ЄС та ЕАЕС суттєво відрізняються, а адаптація до європейських стандартів забере у Вірменії багато часу та значних інвестицій.

Серед діючих переваг, які країна має в ЕАЭС, були названі великий захищений ринок, безмитний режим, спільні фітосанітарні й технічні регламенти, спрощена логістична система, а також безперешкодний рух послуг і товарів. Також Путін згадав вартість енергоресурсів, порівнявши середньоєвропейські ціни в €600 з тарифом для держав ЕАЕС, який становить близько €150. За його словами, загальний обсяг російських інвестицій в економіку Вірменії зараз сягає $4,9 млрд (з яких 86% – це прямі вкладення).

У разі офіційного виходу Вірменії з об'єднання, за словами Путіна, відбудуться такі зміни:

  • призупинення дії угод про вільну торгівлю та повернення повноцінного митного контролю на кордоні з Росією;
  • скасування взаємного визнання санітарних і технічних правил, що заблокує або ускладнить продаж вірменських товарів (зокрема вина) на ринку РФ;
  • скасування чинних пільг на купівлю енергоносіїв;
  • перегляд правил перебування для вірменських трудових мігрантів у Росії, для яких можуть запровадити обов'язкові патенти на роботу;
  • повернення до дозвільного принципу роботи для автомобільних вантажоперевізників;
  • підвищення залізничних тарифів із внутрішньоросійського рівня до стандартних розцінок, що діють для країн СНД.

За підрахунками президента РФ, сукупність цих чинників здатна призвести до падіння щонайменше 14% валового внутрішнього продукту (ВВП) Вірменії.

Він також порівняв динаміку ВВП за останні три роки (2023-2025 роки). За цими даними, загальне зростання російської економіки склало 10,3%, економіки ЕАЕС – 11,4%, тоді як Євросоюз продемонстрував значно нижчу динаміку – на рівні 3%. Наприкінці свого виступу Путін висловив думку, що Вірменії варто якнайшвидше організувати всенародний референдум щодо вибору подальшого економічного вектору розвитку, нагадавши, що раніше з подібною ідеєю виступав очільник вірменського уряду Нікол Пашинян.

Як відомо, Росія напередодні парламентських виборів у Вірменії активізувала приховані операції впливу, щоб завадити переобранню прем'єр-міністра Нікола Пашиняна та зупинити зближення країни із Заходом. 

За даними Reuters, Кремль розглядав одразу кілька інструментів впливу на вибори, призначені на 7 червня. Серед них – масштабна кампанія дезінформації на підтримку проросійських кандидатів, а також схема перевезення до Вірменії десятків тисяч етнічних вірмен, які проживають у Росії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп публічно підтримав прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна напередодні парламентських виборів, які відбудуться 7 червня. У дописі на платформі Truth Social Трамп назвав Пашиняна «великим другом і видатним лідером», який «робить свою країну сильною, процвітаючою та надзвичайно безпечною».

