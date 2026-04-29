Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Президент швейцарського «Сьона» заявив, що клуб хоче провести гру з російською командою

Артем Худолєєв
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент швейцарського «Сьона» Крістіан Константін зробив скандальну заяву

Константін: Ми хотіли б зіграти з клубами РПЛ восени під час міжнародної паузи

Президент «Сьона» Крістіан Константін відповів на запитання пропагандистів щодо потенційної товариської гри проти клубу з Росії. Про це інформує «Главком».

«Наразі «Сьон» не планує матчі з російськими клубами влітку. Але ми хотіли б зіграти з клубами РПЛ восени під час міжнародної паузи. Розглянемо різні варіанти», – сказав Константін.

На даний момент «Сьон» посідає четверте місце у чемпіонській групі швейцарської першості та продовжує боротьбу за місце у єврокубках.

Нагадаємо, російська кьорлінгістка Єлизавета Кісельова, яка робила фото з символом російської агресії проти України георгіївською стрічкою, потрапила до переліку учасників юніорського Чемпіонату світу з кьорлінгу

У травні 2023 року Кісельова позувала для фото з георгіївською стрічкою на одязі. Наразі росіянка є учасницею юніорського Чемпіонату світу з кьорлінгу. У турніри представники країни-агресора візьмуть участь з власною національною символікою.

Також росіянка вподобала в Instagra допис з російськими військовими. Також Кісельова підписана на підсанкційних діячів, які підтримують війну.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua