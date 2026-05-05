Російські удари змусили Україну збільшити імпорт газу

П’ять днів атак по інфраструктурі призвели до втрат видобутку

Атаки Росії по газовидобувній інфраструктурі України призвели до втрат газу, які доведеться компенсувати імпортом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького.

Удари, зокрема балістичними ракетами, завдали серйозних пошкоджень об’єктам видобутку. «Безумовно, є втрати газу. Безумовно, ми будемо надолужувати й відновлювати. І все відновимо, все зробимо. Тимчасові втрати власного видобутку будемо компенсовувати, як і минулого року, імпортними обсягами», – зазначив Корецький.

Він уточнив, що з початку 2026 року Росія здійснила 107 масованих атак по об’єктах групи «Нафтогаз», переважно по газовидобувній інфраструктурі. Останні удари тривають уже п’ять днів поспіль.

У компанії зазначають, що найближчим часом планують відновити постачання для споживачів, які залишилися без газу через обстріли.

Нагадаємо, в ніч на 5 травня Росія вдарила по газовидобувному об’єкту на Полтавщині, спричинивши масштабну пожежу. Під час ліквідації наслідків атаки окупанти завдали повторного удару по рятувальниках. Унаслідок обстрілу загинули двоє працівників ДСНС і троє співробітників «Нафтогазу», ще десятки людей дістали поранення. У МВС заявили, що такі дії мають ознаки воєнного злочину.

Нагадаємо, російські окупаційні війська здійснили черговий обстріл Київської області. Під ударом опинилися Броварський та Вишгородський райони, де зафіксовано руйнування та постраждалих серед цивільного населення.