Сенат США узявся за адміністрацію Трампа. Ухвалено резонансне рішення

Єгор Голівець
Вашингтон запустив механізм контролю за діями Росії в Україні
Пентагон і Держдеп зобов’яжуть звітувати про порушення РФ, передбачено санкції

У США підготували двопартійний законопроєкт, який передбачає обов’язкову звітність щодо порушень релігійних свобод Росією на території України. Ініціативу внесли сенатори від Республіканської та Демократичної партій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву конгресмена-республіканця Джо Вілсона.

Документ спрямований на фіксацію та протидію атакам Росії на свободу віросповідання. За його словами, Москва системно переслідує релігійні громади на захоплених територіях. «Росія переслідує та вбиває вірян як політичну ціль на всіх територіях, куди вона вторгається», – заявив Вілсон.

Він також зазначив, що російська влада намагається обмежити свободу богослужіння та ліквідувати релігійні структури, які не підконтрольні державній церкві.

Законопроєкт передбачає, що державний секретар США та міністр оборони мають спільно готувати регулярні звіти про переслідування, придушення та порушення релігійних свобод, зокрема на тимчасово окупованих територіях України. Крім цього, документ зобов’язує президента США запроваджувати санкції проти іноземних осіб, причетних до таких дій.

Ініціатори наголошують, що ситуація з релігійною свободою на окупованих територіях України різко погіршилася після початку повномасштабного вторгнення Росії. За їхніми оцінками, окупаційна влада проводить політику системного тиску на незалежні релігійні організації.

Йдеться про закриття церков, переслідування священнослужителів та обмеження діяльності конфесій, які не підпорядковуються російським структурам.

Законодавча ініціатива має на меті не лише документування таких порушень, а й створення механізмів міжнародного тиску на Росію через санкційну політику та публічну звітність американських відомств.

До слова, Росія вже зараз веде підготовку до можливого конфлікту з країнами Балтії на інформаційному рівні, формуючи відповідне тло для виправдання майбутніх дій.

Аналітики зазначають, що Кремль послідовно просуває наративи, які мають переконати аудиторію в нібито агресивних намірах НАТО. Таким чином Москва намагається представити себе стороною, яка «змушена реагувати», хоча саме Росія веде війну проти України.

