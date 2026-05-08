Вибухи на нафтобазі в Латвії. Поліція зробила нову заяву

glavcom.ua
Єгор Голівець
фото: Leta

Правоохоронці заявили, що у резервуари біля кордону з Росією врізалися одразу два безпілотники

Латвійська поліція заявила, що у нафтобазу в місті Резекне біля кордону з Росією 7 травня врізалися два безпілотники, а не один, як повідомлялося раніше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Delfi.

До такого висновку правоохоронці дійшли після первинних слідчих дій на місці події та аналізу уламків дронів. У поліції зазначили, що до розслідування залучили експертів, які вивчають знайдені фрагменти безпілотників та інші матеріали. У зв’язку з інцидентом на нафтосховищі у Резекне відкрито кримінальне провадження за статтею «Злочини проти держави».

Правоохоронці також звернулися до громадян із проханням не поширювати фото чи відео події у соцмережах, а передавати їх безпосередньо Державній службі безпеки. Усі матеріали аналізуються та можуть бути використані у розслідуванні.

Дрони були зафіксовані у муніципалітетах Резекне, Балві та Лудза. Один із апаратів упав на території об’єкта критичної інфраструктури, після чого Сейм Латвії терміново скликав засідання Комісії з національної безпеки для обговорення координації дій силових структур та посилення захисту східного кордону.

Після інциденту Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах Росії та вручило йому ноту протесту. У Ризі наголосили, що саме війна РФ проти України створює ризики безпеці всього регіону. Також латвійська сторона спростувала заяви Москви про нібито використання латвійського повітряного простору для атак дронів по території Росії та засудила погрози РФ щодо можливих ударів по Києву 9 травня.

Заступник керівника Об’єднаного штабу Національних збройних сил Латвії Егілс Лещинскіс заявив, що військові не збивали безпілотники через ризик для цивільного населення та інфраструктури. За його словами, дрони відстежувалися радарами, а для реагування у повітря піднімали румунські винищувачі місії НАТО. Також латвійські військові повідомили, що тієї ночі було зафіксовано щонайменше три випадки проникнення іноземних БПЛА у повітряний простір країни.

