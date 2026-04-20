Чехія викликала російського посла через погрози Кремля
Послу Олександру Змієвському було висловлено рішучий протест
Міністерство закордонних справ Чехії вручило російському послу ноту протесту через погрози. Про це йдеться на сайті відомства, передає «Главком».
«У зв’язку з повідомленням Міністерства оборони Російської Федерації та подальшим коментарем заступника голови Ради безпеки й експрезидента Дмитра Медведєва, які стосувалися кількох чеських компаній, названих можливими цілями російських атак, міністр закордонних справ і заступник прем’єр-міністра Петр Мацінка ухвалив рішення викликати посла Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.
Послу Олександру Змієвському було висловлено рішучий протест проти подібних погроз.
«Подібна риторика щодо Чеської Республіки, проти чеських суб’єктів та наших союзників є абсолютно неприпустимою. Було нагадано, що саме російська війна проти України призвела до серйозного погіршення безпекової ситуації в Європі. Усі форми допомоги, яку Чеська Республіка надає Україні, мають міцне підґрунтя в міжнародному праві», – додається у заяві.
Як повідомлялося, минулого тижня Міністерство оборони РФ оприлюднило перелік компаній і підприємств у Європі, Туреччині та Ізраїлі, які, за його твердженням, залучені до виробництва безпілотників і комплектуючих для України. До списку, що містить конкретні адреси та контактні дані, зокрема потрапили кілька компаній у Чеській Республіці. Також у ньому згадуються фірми у Великій Британії, Німеччині, Данії, Латвії, Литві, Нідерландах, Польщі, Іспанії, Італії, а також у Туреччині та Ізраїлі. У російському відомстві заявили про «ризики» для громадян цих країн через наявність таких підприємств, після чого до погроз долучився Дмитро Медведєв.
Коментарі — 0