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Орбан «схрестив пальці» і побажав удачі Трампу на виборах

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Орбан «схрестив пальці» і побажав удачі Трампу на виборах
Орбан побажав Трампу удачі наступного вівторка
фото: Orbán Viktor, Facebook

Орбан нагадав, що до президентських виборів у США залишилося п'ять днів: вони відбудуться 5 листопада

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан зателефонував кандидату в президенти США Дональду Трампу й побажав удачі на виборах. Про це він повідомив у соцмережі Х.

Орбан нагадав, що до президентських виборів у США залишилося п'ять днів: вони відбудуться 5 листопада. 

«Щойно розмовляв телефоном з президентом Дональдом Трампом. Побажав йому удачі наступного вівторка. Залишилося лише п'ять днів. Схрестив пальці», – написав очільник уряду Угорщини. 

Нагадаэмо,  кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його кандидат на пост віцепрезидента Джей Ді Венс окреслили план щодо завершення війни в Україні. Так, Трамп планує переглянути Мінські угоди 2014 і 2015 років, які не змогли зупинити бойові дії на сході України. Один із радників колишнього президента заявив, що в цих угодах було окреслено план збереження територіальної цілісності України із закріпленням автономних зон, але умови так і не було реалізовано або приведено у виконання.

До слова, республіканці у Конгресі вже розробляють програму для Дональда Трампа у випадку його перемоги на виборах президента. План дій розрахований на перші 100 днів президентства.

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Теги: США міністр Дональд Трамп Угорщина Віктор Орбан вибори у США соцмережі

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