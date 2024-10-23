Марк Рютте вважає, що Туреччина має суверенне право на співпрацю з країнами БРІКС

Рютте: Ми знаємо, що Туреччина також співпрацює з деякими партнерами з БРІКС

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Туреччина має право співпрацювати з країнами БРІКС. Про це він сказав під час пресконференції.

«Ми знаємо, що Туреччина також співпрацює з деякими партнерами з БРІКС. Вони мають на це суверенне право, що може час від часу призводити до дебатів на двосторонньому рівні або в рамках НАТО», – йдеться у заяві.

Марк Рютте додав, що Північноатлантичний альянс «популярний у Туреччині», а Туреччина «популярна в НАТО».

Нагадаємо, у Казані стартував 16-й саміт БРІКС, за участю країн з економіками, що розвиваються та демонструють зростаючий вплив незахідного світу. Російська сторона, як організатор заходу, очікує, що в триденному саміті візьмуть участь представники 36 країн та шість міжнародних організацій, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Як повідомлялося, у Казані на полях саміту БРІКС премʼєр Індії Нарендра Моді зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Індійський прем'єр заявив, що Нью-Делі готовий сприяти припиненню війни в Україні.

До слова, заступник речника генсека ООН Фархан Гак зауважив, що поїздка Антоніу Гутерреша в Росію на зібрання лідерів БРІКС є «стандартною практикою». Фархан Гак зауважив, що «ця зустріч має велике значення для роботи ООН з країнами БРІКС, що представляють близько половини населення земної кулі». За його словами, генсек скористається можливістю провести низку двосторонніх зустрічей з лідерами, котрі візьмуть участь у саміті.