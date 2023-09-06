Росія знімає з маршрутів західні літаки через брак деталей

Це вже другий російський регіон, який відмовився від експлуатації західних літаків через брак запчастин

З початку цього року це вже не перший випадок зупинки експлуатації повітряних суден

У відношенні Росії було запроваджено тисячі санкцій, і з кожним днем ​​наслідки відчуваються дедалі сильніше. Зокрема, через нестачу запчастин у Камчатському краї змушені зупинити експлуатацію чеських регіональних літаків L-410 заводу Aircraft Industries, пише «РБК».

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У пресслужбі єдиної далекосхідної авіакомпанії «Аврора» заявили, що наразі літаки L-410 замінять іншими типами авіатехніки з парку Камчатського авіаційного підприємства. Стверджується, що в результаті транспортна доступність населених пунктів краю не буде порушена.

Варто зазначити, що Камчатка стала другим російським регіоном, який відмовився від експлуатації західних літаків через брак запчастин. На початку цього року літаки L-410 припинила використовувати компанія «Коміавіатранс» з Республіки Комі - це також стало результатами введених щодо РФ санкцій.

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За даними Росавіації, на цей момент у країні-агресорі залишається сім комерційних операторів літаків L-410. Їх експлуатують «Сибірська легка авіація», «Хабаровські авіалінії», 2-й Архангельський об'єднаний авіазагін, «Полярні авіалінії», «Газпром авіа», «Аеросервіс» та «КрасАвіа».

Загалом у їхніх авіапарках перебуває 28 таких машин. Ще чотири літаки знаходяться у розпорядженні Улянівського інституту цивільної авіації, вони використовуються для навчання курсантів.

Раніше ми повідомляли, що у Росії закрилися останні магазини мережі «Связной», що займалася продажем мобільних гаджетів та цифрової техніки. У зв'язку з курсом рубля, що обвалився, продавати імпортну техніку стало неможливо.

Також нагадаємо, що Сполучені Штати Америки ввели санкції проти 120 російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями. Під обмеження потрапив 121 літак. З дев'яти бізнес-джетів, які потрапили під санкції, тільки два літаки «Меридіана» продовжують виконувати рейси Росією, а також у Туреччину та Азербайджан.