Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Росія знімає з маршрутів західні літаки через брак деталей

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Росія знімає з маршрутів західні літаки через брак деталей
Це вже другий російський регіон, який відмовився від експлуатації західних літаків через брак запчастин
фото: 24tv

З початку цього року це вже не перший випадок зупинки експлуатації повітряних суден 

У відношенні Росії було запроваджено тисячі санкцій, і з кожним днем ​​наслідки відчуваються дедалі сильніше. Зокрема, через нестачу запчастин у Камчатському краї змушені зупинити експлуатацію чеських регіональних літаків L-410 заводу Aircraft Industries, пише «РБК».

У пресслужбі єдиної далекосхідної авіакомпанії «Аврора» заявили, що наразі літаки L-410 замінять іншими типами авіатехніки з парку Камчатського авіаційного підприємства. Стверджується, що в результаті транспортна доступність населених пунктів краю не буде порушена.

Варто зазначити, що Камчатка стала другим російським регіоном, який відмовився від експлуатації західних літаків через брак запчастин. На початку цього року літаки L-410 припинила використовувати компанія «Коміавіатранс» з Республіки Комі - це також стало результатами введених щодо РФ санкцій.

За даними Росавіації, на цей момент у країні-агресорі залишається сім комерційних операторів літаків L-410. Їх експлуатують «Сибірська легка авіація», «Хабаровські авіалінії», 2-й Архангельський об'єднаний авіазагін, «Полярні авіалінії», «Газпром авіа», «Аеросервіс» та «КрасАвіа».

Загалом у їхніх авіапарках перебуває 28 таких машин. Ще чотири літаки знаходяться у розпорядженні Улянівського інституту цивільної авіації, вони використовуються для навчання курсантів.

Раніше ми повідомляли, що у Росії закрилися останні магазини мережі «Связной», що займалася продажем мобільних гаджетів та цифрової техніки. У зв'язку з курсом рубля, що обвалився, продавати імпортну техніку стало неможливо.

Також нагадаємо, що Сполучені Штати Америки ввели санкції проти 120 російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями. Під обмеження потрапив 121 літак. З дев'яти бізнес-джетів, які потрапили під санкції, тільки два літаки «Меридіана» продовжують виконувати рейси Росією, а також у Туреччину та Азербайджан.

Теги: росія авіація санкції літак

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Росія знімає з маршрутів західні літаки через брак деталей
Росія знімає з маршрутів західні літаки через брак деталей
Експорт українського зерна: Єврокомісар назвав головну країну для транзиту збіжжя
Експорт українського зерна: Єврокомісар назвав головну країну для транзиту збіжжя
Найбільші платіжні сервіси Узбекистану припинили приймати платежі з Росії
Найбільші платіжні сервіси Узбекистану припинили приймати платежі з Росії
Скільки безробітних українців в Естонії: статистика показала невтішні дані
Скільки безробітних українців в Естонії: статистика показала невтішні дані
Грузинський виробник втрапив у скандал через російську мову на упаковках соку
Грузинський виробник втрапив у скандал через російську мову на упаковках соку
Молдова передала газотранспортні мережі в управління румунській компанії
Молдова передала газотранспортні мережі в управління румунській компанії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Ексдиректор ЦРУ про ситуацію на фронті: Не бачив нічого подібного з часів Другої світової
53K
У Києві прогриміли вибухи
25K
Путін шокував новою антисемітською заявою про Україну. МЗС відреагувало (відео)
19K
6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8883
Путін готує собі велике свято на 2025 рік
8641
Нардеп В’ятрович висловився за знищення монумента «Батьківщини-Матері»

Новини

Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
Вчора, 22:37
«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
Вчора, 11:48
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України
Вчора, 09:58
Росію атакували безпілотники, ЗСУ розширюють пролом в обороні окупантів. Головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту