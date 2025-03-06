Гендиректор Financial Times залишає посаду

Загалом Джон Ріддінг пропрацював у виданні 35 років

Генеральний директор Financial Times Джон Ріддінг іде у відставку – після двох десятиліть роботи на посаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на саме видання FT.

Ріддінг, який піде з посади 30 червня, залишиться у японському медіахолдингу Nikkei, материнській компанії FT, як спеціальний радник голови та гендиректора групи Наотосі Окади. Він також обійме посаду почесного голови ради директорів FT, у якій займатиметься розвитком співпраці двох компаній.

Хто стане наступником Ріддінга – стане відомо, щойно буде завершено процес підбору кадрів.

У листі співробітникам Ріддінг зазначив, що «настав вдалий момент для нової фази керівництва». Також він згадав «нову фазу масштабних змін, де виклики варіюються від генеративного ШІ до зміни поколінь і нових читацьких звичок і запитів».

Джон Ріддінг обійняв посаду генерального директора Financial Times у травні 2006 року, в у 2015 році він керував придбанням FT компанією Nikkei у Pearson.

Загалом Ріддінг пропрацював у виданні 35 років.

Також «Главком» повідомляв, що у Китаї зник міністр промисловості та інформаційних технологій Цзінь Чжуанлун. Він не з’являвся на публіці вже кілька місяців.

У січні цього року стало відомо, що прем’єр-міністр Сербії Мілош Вучевич подав у відставку на тлі масових протестів проти політики його уряду.