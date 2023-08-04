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Дефіцит кадрів у Росії став рекордним. План Путіна не спрацюв

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Дефіцит кадрів у Росії став рекордним. План Путіна не спрацюв
фото з відкритих джерел

Закрити вакансії російські підприємства не можуть навіть за рахунок трудової міграції 

Великим ударом для економіки країни-агресора є дефіцит робочих рук. Він тисне на російські компанії з початку війни в Україні, та продовжує посилюватись. Станом на червень 2023 року роботодавцям баракувало щонайменше 2 млн. співробітників проти 1,9 млн. у травні, випливає з даних Росстату, пише російське видання «Відомості».

Закрити вакансії не виходить навіть з урахуванням збільшення чисельності робочої сили: у квітні-червні вона зросла на 300 тис. до попереднього кварталу і досягла 75,8 млн, повідомив Росстат. А от зареєстрований у червні рівень безробіття залишився на історичному мінімумі – 3,1%.

Після масового від'їзду росіян за кордон у 2022 році, під час якого країну могли залишити від 600 тис. до 1 млн. громадян, Мінекономрозвитку країни-агресора зафіксувало скорочення робочої сили на 600 тис. осіб, до 74,9 млн. осіб. 

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін робив ставку на збільшення робочої сили через приєднання тимчасово окупованих Росією регіонів, проте його план не спрацював.  

Цікаво, що не допомогла патовій ситуації навіть трудова міграція: згідно з Росстатом, приріст мігрантів за січень-травень аж становив 109 774 осіб. 

Згідно з опитуванням Інституту економічної політики ім. Гайдара, у липні на дефіцит працівників поскаржилися 42% промислових підприємств Росії, що стало рекордом із 1996 року.

Опитування Центробанку, проведене в першому кварталі 2023 року, також показало, що забезпеченість працівниками у російських підприємств виявилася найнижчою з 1998 року. Найгостріший брак кадрів відзначали керівники обробних виробництв, підприємств промисловості, водопостачання, видобутку корисних копалин, а також транспортування та зберігання.

 

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