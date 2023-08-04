Дефіцит кадрів у Росії став рекордним. План Путіна не спрацюв

Закрити вакансії російські підприємства не можуть навіть за рахунок трудової міграції

Великим ударом для економіки країни-агресора є дефіцит робочих рук. Він тисне на російські компанії з початку війни в Україні, та продовжує посилюватись. Станом на червень 2023 року роботодавцям баракувало щонайменше 2 млн. співробітників проти 1,9 млн. у травні, випливає з даних Росстату, пише російське видання «Відомості».

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Закрити вакансії не виходить навіть з урахуванням збільшення чисельності робочої сили: у квітні-червні вона зросла на 300 тис. до попереднього кварталу і досягла 75,8 млн, повідомив Росстат. А от зареєстрований у червні рівень безробіття залишився на історичному мінімумі – 3,1%.

Після масового від'їзду росіян за кордон у 2022 році, під час якого країну могли залишити від 600 тис. до 1 млн. громадян, Мінекономрозвитку країни-агресора зафіксувало скорочення робочої сили на 600 тис. осіб, до 74,9 млн. осіб.

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Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін робив ставку на збільшення робочої сили через приєднання тимчасово окупованих Росією регіонів, проте його план не спрацював.

Цікаво, що не допомогла патовій ситуації навіть трудова міграція: згідно з Росстатом, приріст мігрантів за січень-травень аж становив 109 774 осіб.

Згідно з опитуванням Інституту економічної політики ім. Гайдара, у липні на дефіцит працівників поскаржилися 42% промислових підприємств Росії, що стало рекордом із 1996 року.

Опитування Центробанку, проведене в першому кварталі 2023 року, також показало, що забезпеченість працівниками у російських підприємств виявилася найнижчою з 1998 року. Найгостріший брак кадрів відзначали керівники обробних виробництв, підприємств промисловості, водопостачання, видобутку корисних копалин, а також транспортування та зберігання.