Санкції для російської нафти. Вашингтон ухвалив рішення

США дали країнам ще 30 днів на закупівлю російської нафти через ризики дефіциту та стрибка цін на паливо.

Міністерство фінансів США вирішило продовжити дію санкційного винятку для російської нафти, яка постачається морем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агенцію Reuters.

За словами співрозмовника агентства, послаблення санкцій продовжать ще на 30 днів після того, як кілька країн попросили Вашингтон дати їм більше часу для закупівлі російської нафти.

Попередній термін дії винятку завершився 16 травня, у суботу. Як зазначає Reuters, США запровадили це послаблення через ризики дефіциту нафти та зростання цін після закриття Іраном Ормузької протоки на тлі американсько-ізраїльської операції. Втім, за даними агентства, це рішення поки не допомогло суттєво стабілізувати ціни на бензин у США.

Ормузька протока є одним із ключових маршрутів для світових поставок нафти. Через неї проходить значна частина глобального експорту енергоносіїв із країн Перської затоки. Будь-які перебої у роботі цього маршруту традиційно впливають на світові ціни на нафту та паливо.

Нагадаємо, у квітні 2026 року «Главком» повідомляв, що Мінфін США вдруге продовжив тимчасовий виняток із санкцій – дозволивши купівлю російської нафти, яка вже перебуває в морі. Виняток діяв з 17 квітня до 16 травня і не поширювався на постачання до Ірану, Північної Кореї, Куби та на тимчасово окуповані території України.

До слова, раніше «Главком» писав, що США заявляли про відсутність планів продовжувати подібні ліцензії – утім, щоразу їх усе ж таки поновлювали.