Премʼєр Індії закликав громадян скоротити поїздки для економії пального

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
На думку індійського урядовця, для економії доцільно застосувати заходи, що використовувалися під час пандемії Covid-19
Моді: «Настав час використовувати бензин, дизельне пальне та газ з великою обережністю»

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді просить громадян скоротити споживання пального та утриматися від непотрібних поїздок, оскільки зростання цін на нафту, спричинене війною в Ірані, загрожує збільшенням витрат країни на імпорт та виснаженням валютних резервів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Настав час використовувати бензин, дизельне пальне та газ з великою обережністю. Ми повинні докласти зусиль, щоб використовувати лише стільки, скільки необхідно для економії іноземної валюти та зменшення негативних наслідків воєнних криз», – пояснив він.

Моді вважає, що для економії слід застосовувати заходи, запроваджені під час пандемії Covid-19, такі як дистанційна робота та онлайн-наради. За даними Bloomberg, влада вже реалізує план дій для пом'якшення наслідків кризи. Федеральний кабінет міністрів уже схвалив програму фінансової допомоги підприємствам та авіакомпаніям на $1,9 млрд. Гроші підуть на гарантування кредитів.

Варто зазначити, що обмеження стосуються не лише палива. Моді також закликав громадян не купувати золото без нагальної потреби, оскільки валюта має залишатися всередині держави.

Крім того, премʼєр просить утриматися від дорогих весіль, а закордонні відпустки краще відкласти. Замість подорожей до Європи чи Азії індійцям радять обирати внутрішній туризм. Це допоможе зберегти валютні резерви, які зараз під великим тиском.

Як пише Bloomberg, Індія – третій у світі імпортер нафти й економіка країни надзвичайно залежна від цін на енергоресурси. Кожні 10% зростання вартості бареля нафти б'ють по показниках. Це знижує темпи економічного зростання на 15 базисних пунктів. Інфляція при цьому зростає на 30 базисних пунктів.

Нагадаємо, світові ціни на нафту продемонстрували стрімкий стрибок після того, як президент США Дональд Трамп відхилив останню відповідь Тегерана щодо припинення конфлікту, назвавши її абсолютно неприйнятною.

До слова, російська влада вирішила фактично повернутися до моделі державного планування у паливній сфері після серії ударів українських дронів по нафтопереробних заводах, які суттєво вдарили по виробництву бензину і дизеля. Йдеться про запровадження обов’язкових для виконання вказівок для нафтових компаній щодо обсягів виробництва, постачання пального на внутрішній ринок, експорту та продажів на біржі.

Теги: Індія Нарендра Моді пальне ціни

Трамп відкинув пропозицію Ірану про мир, ціни на нафту зросли: головне за ніч 11 травня
