Нафтова пляма з Туапсе рухається до «палацу Путіна» в Геленджику

Максим Бурич
Максим Бурич
фото з відкритих джерел

Нафтова плівка не лише загрожує екосистемі Чорного моря, а й може паралізувати роботу елітних зон відпочинку на узбережжі

Наслідки успішних ударів по російській нафтовій інфраструктурі набули неочікуваного повороту. Величезна нафтова пляма, що утворилася в Чорному морі після атак на Туапсинський НПЗ, дрейфує вздовж узбережжя безпосередньо до мису Ідокопас, де розташована розкішна резиденція російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BILD.

Нафтове забруднення рухається у бік Геленджика. Станом на зараз пляма знаходиться приблизно за 30 км від мису Ідокопас, де побудований палац Володимира Путіна.

Експерти оцінюють це як найбільшу екологічну катастрофу в регіоні за останні роки. Нафтова плівка не лише загрожує екосистемі Чорного моря, а й може паралізувати роботу елітних зон відпочинку на узбережжі.

Ситуація в самому Туапсе після атак українських дронів 16 та 20 квітня залишається критичною. Пожежі на НПЗ були настільки масштабними, що їх фіксували супутники з космосу.

Крім того, загинула одна людина; пошкоджено нафтові резервуари. Токсичні речовини випадали з дощем на місто, покриваючи автомобілі та вулиці маслянистими плямами.

Мешканці носять маски через отруєне повітря, а людей з будинків поруч із НПЗ довелося евакуювати.

Нагадаємо, пляж у Туапсе, який постраждав від розливу нафтопродуктів, планують повністю очистити та підготувати до прийому туристів до 1 червня. Про це заявив голова Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко.

Попри екологічні інциденти в окремих районах Краснодарського краю, регіон готується до старту лытнього сезону, хоча ситуація з доступністю відпочинку залишається складною.

