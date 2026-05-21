У Рязані та Криму різко зник бензин після атак на НПЗ

Мешканці Рязані та тимчасово окупованого Криму обурились відсутністю бензину на АЗС. Пальне різко зникло після ударів по нафтопереробних заводах. Росіяни скаржаться, що на заправках немає бензину АІ-92 та АІ-95. Про це повідомляють росЗМІ, пише «Главком».

Рязанці масово пишуть у соцмережах та на сторінці губернатора Рязанської області про те, що регіон охопив дефіцит пального. «Хто-небудь знає, де сьогодні можна заправити 95 бензин? Немає ніякого, крім 100», – написала одна з місцевих жительок.

За даними Reuters, Рязанський НПЗ не працюватиме щонайменше до кінця червня.

«Перед роботою проїхав три заправки в Октябрьському районі і не знайшов 95-го», – розповів місцевий житель журналістам.

Дефіцит пального почали фіксувати і в окупованому Криму. Раніше кримчани повідомляли про зростання в ціні пального, але тепер його взагалі не знайти.

У соцмережах публікують фото із заправок мережі TES, де відсутній бензин АІ-92 та АІ-95, а також дизель.

До слова, у центральній Росії після нещодавніх атак українських дронів більшість великих нафтопереробних заводів або призупинили роботу, або скоротили виробництво палива. Сукупна потужність підприємств, які повністю або частково зупинили процеси, перевищує 83 млн тонн на рік (близько 238 тис. тонн на день). Це становить близько чверті від загальної потужності нафтопереробки у РФ. Зазначається, що вказані заводи забезпечували понад 30% російського бензину та близько 25% дизельного палива.