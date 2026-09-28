Рекордні втрати окупантів за добу: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 385 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 2 090 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 28 вересня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 28 вересня 2026 року

Втрати ворога у війні станом на 28 вересня 2026 року інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

РФ у війні з Україною станом на 28 вересня втратила:

особового складу – близько 1 531 060 (+2 090) осіб;

танків – 12 385 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 25 450 (+8) од.;

артилерійських систем – 50 477 (+49) од.;

РСЗВ – 2 165 (+2) од.;

засобів ППО – 1 679 (+2) од.;

літаків – 443 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 774 (+12) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 537 228 (+1 382) од.;

крилатих ракет – 5 118 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 154 735 (+490) од.;

спеціальної техніки – 4 763 (+7) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 28 вересня 2026 року

Категорія Назва / Модель техніки Орієнтовна вартість одиниці Знищено (ГШ ЗСУ на 28.09.2026) Приблизна сума втрат РФ (USD) Ракетне озброєння та БПЛА Х-101 (стратегічна крилата ракета) $13 млн 5 118

(крилаті ракети) ~ $15,35 млрд

(за середньою ціною $3 млн за ракету) «Калібр» (крилата ракета морського базування) $6,5 млн «Іскандер-М» (балістична ракета) $3 млн «Онікс» (надзвукова протикорабельна ракета) $1,25 млн Х-22 (надзвукова крилата ракета) $1 млн «Точка-У» (тактична ракета) $300 тис. «Шахед-136» / «Герань-2» (дрон-камікадзе) $20 тис. – $40 тис. 537 228

(БПЛА операт.-тактич.) ~ $16,12 млрд

(при розрахунку $30 тис. за одиницю) Авіація та гелікоптери Іл-76 (важкий транспортний літак) $86 млн 443

(літаків) ~ $13,29 млрд

(при середній вартості $30 млн за літак) Су-35 (надманеврений винищувач) $40 млн – $50 млн Су-34 (винищувач-бомбардувальник) $36 млн Су-30СМ (багатоцільовий винищувач) $33 млн Су-25 (штурмовик) $11 млн Мі-28Н «Нічний мисливець» (гелікоптер) $18 млн 356

(гелікоптерів) ~ $5,34 млрд

(при середній вартості $15 млн за гелікоптер) Ка-52 «Алігатор» (ударний гелікоптер) $16 млн Бронетехніка та артилерія Т-90М «Прорив» (найсучасніший танк РФ) $4,5 млн 12 385

(танків) ~ $30,96 млрд

(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк) Т-80БВМ / Т-72Б3 (модернізовані танки) $3 млн – $4 млн САУ «Мста-С» (самохідна артилерія) $4 млн 50 477

(артсистем) ~ $75,72 млрд

(враховуючи причіпну та самохідну артилерію, середня ціна $1.5 млн) БМП-3 (бойова машина піхоти) $1 млн 25 450

(ББМ) ~ $15,27 млрд

(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій) БТР-82А (бронетранспортер) $500 тис. Системи ППО та РЕБ ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон) $1,2 млрд 1 679

(засобів ППО) ~ $25,19 млрд

(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн) ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М» близько $25 млн ЗРГК «Панцир-С1» (ближній радіус) $14 млн – $15 млн Військово-морський флот Ракетний крейсер «Москва» (флагман ЧФ) $750 млн 35

(кораблі / катери) ~ $2,1 млрд

(враховуючи крейсер «Москва» та ВДК, середня ціна корабля ~$60 млн) Ракетні корвети (типу «Буян-М») $100 млн – $150 млн Великі десантні кораблі (типу «Цезар Куніков») $85 млн Підводний човен «Ростов-на-Дону» (носій «Калібрів») $300 млн 2

(підводні човни) $600 млн * Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ.

Раніше офіційно повідомлялося, що найбільші добові втрати росіян за 2026 рік припали на 17 березня. Противник за добу втратив 1 710 вояків убитими та пораненими. Однак 17 вересня стало відомо, що протягом доби українські захисники знищили 1 960 окупантів.

Зауважимо, що Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 29 листопада 2024 року повідомляв про 2 030 втрат особового складу РФ.

Нагадаємо, триває 1678-й день повномасштабної війни в Україні.