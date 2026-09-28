Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рекордні втрати окупантів за добу: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Рекордні втрати окупантів за добу: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 385 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 2 090 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 28 вересня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 28 вересня 2026 року

Втрати ворога у війні станом на 28 вересня 2026 року
Втрати ворога у війні станом на 28 вересня 2026 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

РФ у війні з Україною станом на 28 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1 531 060 (+2 090) осіб;
  • танків – 12 385 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин – 25 450 (+8) од.;
  • артилерійських систем – 50 477 (+49) од.;
  • РСЗВ – 2 165 (+2) од.;
  • засобів ППО – 1 679 (+2) од.;
  • літаків – 443 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 774 (+12) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 537 228 (+1 382) од.;
  • крилатих ракет – 5 118 (+0) од.;
  • кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 154 735 (+490) од.;
  • спеціальної техніки – 4 763 (+7) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 28 вересня 2026 року

Категорія Назва / Модель техніки Орієнтовна вартість одиниці Знищено (ГШ ЗСУ на 28.09.2026) Приблизна сума втрат РФ (USD)
Ракетне озброєння та БПЛА Х-101 (стратегічна крилата ракета) $13 млн 5 118
(крилаті ракети)		 ~ $15,35 млрд
(за середньою ціною $3 млн за ракету)
«Калібр» (крилата ракета морського базування) $6,5 млн
«Іскандер-М» (балістична ракета) $3 млн
«Онікс» (надзвукова протикорабельна ракета) $1,25 млн
Х-22 (надзвукова крилата ракета) $1 млн
«Точка-У» (тактична ракета) $300 тис.
«Шахед-136» / «Герань-2» (дрон-камікадзе) $20 тис. – $40 тис. 537 228
(БПЛА операт.-тактич.)		 ~ $16,12 млрд
(при розрахунку $30 тис. за одиницю)
Авіація та гелікоптери Іл-76 (важкий транспортний літак) $86 млн 443
(літаків)		 ~ $13,29 млрд
(при середній вартості $30 млн за літак)
Су-35 (надманеврений винищувач) $40 млн – $50 млн
Су-34 (винищувач-бомбардувальник) $36 млн
Су-30СМ (багатоцільовий винищувач) $33 млн
Су-25 (штурмовик) $11 млн
Мі-28Н «Нічний мисливець» (гелікоптер) $18 млн 356
(гелікоптерів)		 ~ $5,34 млрд
(при середній вартості $15 млн за гелікоптер)
Ка-52 «Алігатор» (ударний гелікоптер) $16 млн
Бронетехніка та артилерія Т-90М «Прорив» (найсучасніший танк РФ) $4,5 млн 12 385
(танків)		 ~ $30,96 млрд
(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк)
Т-80БВМ / Т-72Б3 (модернізовані танки) $3 млн – $4 млн
САУ «Мста-С» (самохідна артилерія) $4 млн 50 477
(артсистем)		 ~ $75,72 млрд
(враховуючи причіпну та самохідну артилерію, середня ціна $1.5 млн)
БМП-3 (бойова машина піхоти) $1 млн 25 450
(ББМ)		 ~ $15,27 млрд
(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій)
БТР-82А (бронетранспортер) $500 тис.
Системи ППО та РЕБ ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон) $1,2 млрд 1 679
(засобів ППО)		 ~ $25,19 млрд
(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн)
ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М» близько $25 млн
ЗРГК «Панцир-С1» (ближній радіус) $14 млн – $15 млн
Військово-морський флот Ракетний крейсер «Москва» (флагман ЧФ) $750 млн 35
(кораблі / катери)		 ~ $2,1 млрд
(враховуючи крейсер «Москва» та ВДК, середня ціна корабля ~$60 млн)
Ракетні корвети (типу «Буян-М») $100 млн – $150 млн
Великі десантні кораблі (типу «Цезар Куніков») $85 млн
Підводний човен «Ростов-на-Дону» (носій «Калібрів») $300 млн 2
(підводні човни)		 $600 млн

* Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ.

Раніше офіційно повідомлялося, що найбільші добові втрати росіян за 2026 рік припали на 17 березня. Противник за добу втратив 1 710 вояків убитими та пораненими. Однак 17 вересня стало відомо, що протягом доби українські захисники знищили 1 960 окупантів.

Зауважимо, що Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 29 листопада 2024 року повідомляв про 2 030 втрат особового складу РФ.

Нагадаємо, триває 1678-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна Генштаб військова техніка втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що війна відкидає людство назад
«Це потрібно всьому людству». Прем'єр Індії закликав Путіна завершити війну проти України
31 серпня, 18:33
Обмілілий Дністер у Чернівецькій області
Україна недостатньо підготовлена до посух: екологиня назвала необхідні кроки
30 серпня, 17:03
Він також закликав командирів залишати після себе сильніші підрозділи, ніж ті, які вони прийняли
Драпатий розповів, як змінюватиме ЗСУ та командування військом
2 вересня, 13:32
Компанія також уже запустила резервну логістичну схему, щоб мінімізувати можливі затримки з доставкою
Окупанти знищили депо «Нової пошти» у Дніпрі: компанія обіцяє компенсації клієнтам
3 вересня, 15:03
Олена Зеленська: «Це спосіб підтримувати дух»
«Розваги під час війни?» Олена Зеленська пояснила, навіщо українцям культурні заходи
4 вересня, 10:56
Одним із об'єктів, який міг опинитися під ударом, є термінал «Нової пошти»
Росія атакувала Хмельниччину дронами: пошкоджені підприємства
5 вересня, 17:38
Сили оборони знищили російський винищувач МіГ-29
Росія втратила два військові борти на власних аеродромах
2 вересня, 16:37
Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по енергетиці РФ за умови взаємності
Зеленський назвав умову, за якої Україна припинить удари по енергетиці Росії
14 вересня, 19:20
Міністр оборони Італії заявив, що Росія може не зупинити свою агресію після завершення війни
Міністр оборони Італії попередив Європу про подальші плани Росії
16 вересня, 08:15

Події в Україні

ISW розкрив можливий план Путіна стосовно України на зиму
ISW розкрив можливий план Путіна стосовно України на зиму
Ворог ударив по двох районах Харкова: багато поранених, серед них діти (оновлено)
Ворог ударив по двох районах Харкова: багато поранених, серед них діти (оновлено)
Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2026 року
Україна готується до найгіршого сценарію з інтернетом – Корецький
Україна готується до найгіршого сценарію з інтернетом – Корецький
«Тіла валяються просто на вулицях». Ексголова Херсонської ОДА розповів про російський терор в окупованих Олешках
«Тіла валяються просто на вулицях». Ексголова Херсонської ОДА розповів про російський терор в окупованих Олешках
У Києві повітряна тривога триває понад дві години
У Києві повітряна тривога триває понад дві години

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua