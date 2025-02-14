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Німеччину чекає «жорстка заява» від віцепрезидента США – Bild

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Німеччину чекає «жорстка заява» від віцепрезидента США – Bild
У Німеччині чекають заяв від віцепрезидента США
фото із відкритих джерел

За словами Бербок, Європа стоїть перед «екзистенційним вибором» у питаннях безпеки на тлі запланованих президентом США переговорів із Росією

Віцепрезидент США Джей Ді Венс на Мюнхенській конференції з безпеки може оголосити про виведення американських військ з Європи. Про це заявив глава конференції Крістоф Хойзген, зазначивши, що Вашингтон очікує від Європи більшого внеску в обороноздатність. Про це пише Bild.

Перед конференцією кандидат у канцлдери від ХДС Фрідріх Мерц також висловив сподівання, що Венс зробить «жорстку заяву» на адресу Німеччини та європейських країн.

«Ця конференція запам'ятається надовго», – заявив він журналістам. Сам Венс підтвердив, що має намір торкнутися теми переговорного врегулювання війни між Україною та Росією.

Венс  також наголосив, що США зацікавлені у тому, щоб Північноатлантичний альянс був готовий до майбутніх викликів. Перед початком конференції Венс зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та головою МЗС ФРН Анналеною Бербок.

За словами Бербок, нинішня конференція «важлива як ніколи», оскільки Європа стоїть перед «екзистенційним вибором» у питаннях безпеки на тлі запланованих президентом США переговорів із Росією.

Нагадаємо, увечері 13 лютого літак, на якому перебували держсекретар США Марко Рубіо і голова комітету Сенату у закордонних справах Джим Ріш, був змушений екстрено повернутися до Вашингтона через несправність. Посадовці прямували до Німеччини для участі в Мюнхенській конференції з безпеки. Представники країни-агресорки РФ не беруть участь у заході,  бо не отримали акредитацію. 

До слова, США вдарять по Москві санкціями та, можливо, військовими діями, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантує довгострокову незалежність Києва. Таку заяву зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

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Теги: США Німеччина путін Європа політика Вашингтон Фрідріх Мерц диктатор

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