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США призупиняють всі програми зовнішньої допомоги на 90 днів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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США призупиняють всі програми зовнішньої допомоги на 90 днів
Дональд Трамп підписав низку указів після своєї інавгурації
фото з відкритих джерел

Україна є одним із найбільших одержувачів американської допомоги

Дональд Трамп у перший день після своєї інавгурації підписав указ, що призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів, поки не буде проведено аналіз їхньої відповідності цілям його політики. Про це йдеться на сайті Білого дому.

Зазначимо, що саме Україна є одним із найбільших одержувачів американської допомоги.

Зазначається, що США не надаватимуть допомогу іншим країнам поки не оцінять, чи відповідає та, чи інша програма національним інтересам США та цілям американської зовнішньої політики.

Водночас західні ЗМІ зазначають, що навряд чи указ вплине на програми допомоги, на які вже виділено фінансування від Конгресу США.

Нагадаємо, вчора Трамп під час своєї інавгурації не згадав у промові про Україну.

Проте у своїй інавгураційній промові він наголосив: «Ми будемо вимірювати свій успіх не лише битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми закінчуємо, і, що найважливіше, війнами, у які ми ніколи не беремо участі».

CNN зазначає, що ця теза була максимально наближена до того, щоб згадати про Україну, яка протягом багатьох місяців виглядала найамбітнішим напрямком його зовнішньої політики. Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв встановити мир до своєї інавгурації, потім протягом 24 годин після того, як стане президентом, а потім заявив, що зупинить війну протягом шести місяців.

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Теги: Дональд Трамп США військова допомога Україна війна

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