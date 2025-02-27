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Трамп повідомив, коли почнуть діяти додаткові 10% мита для Китаю та інших країн

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Трамп повідомив, коли почнуть діяти додаткові 10% мита для Китаю та інших країн
Раніше Трамп пригрозив запровадженням 25% мит на товари з Європейського Союзу
фото: Reuters

Трамп ввів проти Китаю додаткові 10% торгові мита, які він раніше анонсував

Президент США Дональд Трамп заявив, що анонсовані ним мита на товари з Мексики та Канади у розмірі 25% наберуть чинності 4 березня. Також Трамп повідомив, що товари з Китаю потраплять під додаткове мито у 10% у той самий день. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у соціальній мережі Truth Social.

«Наркотики й досі потрапляють до нашої країни з Мексики та Канади в неприпустимо великих обсягах. Значна частка цих наркотиків, здебільшого у вигляді фентанілу, виготовляється та постачається Китаєм. Минулого року понад 100 тис. людей загинули через поширення цієї небезпечної й надзвичайно згубної отрути. Ми не можемо дозволити цьому лиху й надалі завдавати шкоди Сполученим Штатам, а тому, доки воно не припиниться чи суттєво не обмежиться, запропоновані мита, що мають набути чинності 4 березня, справді набудуть чинності, як і було заплановано», – написав Трамп.

Трамп повідомив, коли почнуть діяти додаткові 10% мита для Китаю та інших країн фото 1
скриншот: Truth Social

З 2 квітня набудуть чинності «дзеркальні» мита, тобто такі самі, як інші країни встановили для США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив запровадженням 25% мит на товари з Європейського Союзу. Він заявив, що об’єднання 27 країн було створене з метою завдати економічної шкоди Сполученим Штатам. 

Дональд Трамп зробив цю заяву під час засідання уряду в середу, 26 лютого. Він наголосив, що найближчим часом будуть оприлюднені деталі нового митного плану щодо ЄС.

Як відомо, міністр інновацій, науки і промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань вважає, що запроваджені мита США на сталь та алюміній є «абсолютно невиправданими». Про це повідомляє CNN.

Чиновник також попередив, що реакція Канади на це буде «чіткою і виваженою». Посилаючись на дані міністерства торгівлі США, Шампань зазначив, що Канада є найбільшим джерелом обох матеріалів для Штатів.

Теги: Канада Дональд Трамп наркотики президент США Китай

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