Дональд Трамп зробив заяву про зустріч з Путіним

Трамп заявив журналістам, що війна в Україні «може закінчитися протягом декількох тижнів»

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з російським диктатором «у якийсь момент». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Водночас Трамп не підтвердив інформацію про те, що приїде у РФ 9 травня.

Зауважимо, що раніше повідомлялося, що Трамп нібито збирається бути на параді перемоги 9 травня у Москві. Водночас ці чутки заперечили і Трамп, і Кремль.

Також Трамп заявив журналістам, що війна в Україні «може закінчитися протягом декількох тижнів», і сказав, що «не бачить проблеми з відправкою європейських військ як миротворців».

До слова, очільник США Дональд Трамп також повідомив, що може зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським «цього тижня або наступного» для підписання угоди щодо копалин.