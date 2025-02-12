Міністр оборони США заявив, що повне звільнення територій України від РФ є «нереалістичним»

Гегсет назвав прагнення повернутися на кордони 1991 року «гонитвою за ілюзорною метою»

Міністр оборони США Піт Гегсет вважає, що Україні не варто прагнути повернутися на кордони 1991 року, адже це нібито «нереалістично». Про це він сказав під час засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн», цитує ABC News.

Гегсет також назвав прагнення повернутися на кордони 1991 року «гонитвою за цією ілюзорною метою», яка «лише продовжить війну і спричинить більше страждань».

Крім того, за його словами, США не вважають членство України в НАТО «реалістичним наслідком» майбутніх потенційних переговорів.

Нагадаємо, у Брюсселі сьогодні, 12 лютого, розпочалося засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Учасники обговорять, зокрема, поточні військові потреби держави. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Розпочинаю роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі «Рамштайн» у Брюсселі. Це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників», – зазначив глава відомства.

Вперше це засідання очолює держсекретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі. Участь у зустрічі також бере новий міністр оборони США Піт Гегсет.

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Зустріч у форматі «Рамштайн» – це засідання Контактної групи з питань оборони України, яка була створена США у 2022 році. Ці зустрічі проходили під головуванням США та об’єднують міністрів оборони і представників десятків країн-партнерів, які надають військову допомогу Україні. Першу таку зустріч провели на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині. Під час зустрічей посадовці обговорюють поставки зброї, боєприпасів і техніки для ЗСУ, військові навчання українських солдатів та довгострокову підтримку оборони України.

До слова, під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 9 січня Україна досягнула домовленостей про додаткові пакети підтримки на $2 млрд.