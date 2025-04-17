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Які інвестиції можуть «вистрелити» після війни: поради експерта

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Які інвестиції можуть «вистрелити» після війни: поради експерта
З розвитком економіки після війни в Україні відкриватимуться нові перспективи для інвесторів
колаж: glavcom.ua

Інвестиції майбутнього: які можливості відкриває повоєнна Україна?

З розвитком економіки після війни в Україні відкриватимуться нові перспективи для інвесторів. Артур Лупашко, засновник групи компаній Ribas Hotels Group, в інтерв’ю для Delo поділився своїм баченням того, які інвестиційні напрямки можуть стати найбільш прибутковими після війни, пише «Главком».

Цінні папери: шанс на великий ривок

Лупашко вважає, що цінні папери, зокрема акції українських компаній, мають значний потенціал. Через недостатній розвиток фондового ринку в Україні ця сфера може стати драйвером економічного росту. Інвестування в папери таких компаній або у фонди, що спеціалізуються на нерухомості та землі, може забезпечити високий рівень дохідності після війни, якщо економіка буде активно зростати.

Енергетика: висока маржинальність і ліквідність

Особливу увагу Лупашко звертає на енергетичні проекти. Він підкреслює, що ця галузь залишатиметься перспективною і надалі. На ринку вже діють компанії, які дозволяють інвесторам з невеликим стартовим капіталом вкладати кошти в енергетику. Серед таких можливостей він згадав фонд Inzhur Energy, що належить до REIT-компанії Inzhur.

Вкладати вже зараз чи чекати?

Експерт зауважив, що навіть у нинішніх умовах можна робити вигідні інвестиції, які принесуть значну віддачу після стабілізації економіки. Зокрема, він наголошує, що активна підготовка до майбутнього розвитку економіки та участь у високомаржинальних проектах – це шлях до отримання фінансових переваг у повоєнний період.

Перспективи для інвесторів

Повоєнна Україна – це країна із значним потенціалом для залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій. Експерти радять не втрачати час і вже зараз розглядати можливості на ринку цінних паперів, енергетики та нерухомості. Це дозволить бути серед тих, хто скористається перевагами стрімкого економічного зростання країни після війни.

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Теги: інвестиції

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