Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Компанія Маска заборонила Україні використовувати Starlink у військових цілях

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Компанія Маска заборонила Україні використовувати Starlink у військових цілях
Військові не зможуть керувати технікою з допомогою супутникового інтернету
фото з відкритих джерел

SpaceX: «Ми ніколи не хотіли, щоб термінали використовували в наступальних цілях»

Американська компанія SpaceX вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для керування дронами в регіоні під час війни з росією. Про це заявила президент і головний операційний директор SpaceX Гвінн Шотвелл на конференції у Вашингтоні, повідомляє Reuters. 

Супутниковий інтернет-сервіс Starlink, який забезпечив українським військовим широкосмуговий зв'язок для захисту від російських військових, «ніколи не призначався для використання як зброя».

«Однак українці використали його ненавмисно і не в межах жодної угоди», – зауважила Шотвелл.

Пізніше в розмові з журналістами вона послалася на повідомлення про те, що українські військові використовували сервіс Starlink для управління безпілотниками.

Україна ефективно використовує дрони для виявлення позицій противника, ведення вогню на великі відстані і скидання бомб.

«Є речі, які ми можемо зробити, щоб обмежити їхню здатність робити це. Є речі, які ми можемо зробити і вже робимо», – сказала жінка, маючи на увазі використання Starlink з безпілотниками.

За її словами, використання безпілотниками Starlink виходить за межі угоди, яку SpaceX уклала з українським урядом, додавши, що контракт був призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам і сім'ям, які постраждали від російського вторгнення.

«Ми знаємо, що військові використовують їх для зв'язку, і це нормально. Але ми ніколи не хотіли, щоб вони використовували його в наступальних цілях», – сказала вона.

Як зазначається, компанія SpaceX приватно доставила в Україну вантажівки з терміналами Starlink, що дозволяє військовим країни спілкуватися, підключаючи їх і з'єднуючи з майже 4 тис. супутників, які компанія вже запустила на низьку навколоземну орбіту.

Нагадаємо, від початку війни в Україну було завезено 25 тис. систем супутникового інтернету – в Україну їдуть термінали Starlink: скільки й куди.

Читайте також: ЗСУ формують перші у світі ударні роти безпілотників: деталі
Теги: Starlink SpaceX безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У тих безпілотниках, якими РФ атакує Україну, використовується тип мікросхем, які країна-агресор здатна виробляти сама
Росія та Іран виготовлятимуть дрони. Як може відповісти Україна
7 лютого, 16:24
Новий безпілотник-винищувач від Baykar виконав свій перший повноцінний політ
Baykar успішно провів тестовий політ бойового дрона з українським мотором (відео)
24 сiчня, 04:19
Нинішня війна показала всі переваги невеликих дронів
Війна дронів. Що відбувається на фронті
2 лютого, 09:53
РосЗМІ заявили про атаку гранатами на одну із найбільших енергопідстанцій Брянська
Росіяни заявляють про атаку безпілотника по одній з найбільших енергопідстанцій Брянська
15 сiчня, 16:09
Кількість дронів у росіян обмежена
Чому рашисти стали рідше атакувати Україну «Шахедами» – роз'яснення ЗСУ
19 сiчня, 01:11
Винуватість щодо постачання дронів РФ тих чи інших осіб будуть доводити як у національних, так і міжнародних судах.
Постачання іранських дронів Росії: Офіс генпрокурора зробив заяву
21 сiчня, 15:39
У РФ залишилося менше сотні іранських дронів
У Росії вичерпуються запаси іранських дронів – ISW
27 сiчня, 06:46
У ніч на 26 січня загарбники запускали по Україні дешеві дрони-камікадзе
ЗСУ пояснили, навіщо Росія вночі пускала дрони перед ракетним ударом
26 сiчня, 13:46
Розвідка наголосила, що до цього росіяни завозили дрони партіями по 250-300 штук
Розвідка повідомила, що Росія незабаром отримає нову партію «Шахедів»
6 лютого, 15:39

Соціум

Компанія Маска заборонила Україні використовувати Starlink у військових цілях
Компанія Маска заборонила Україні використовувати Starlink у військових цілях
«Фотожаби» з Путіним та порівняння з Гітлером. Росія готує завдання для штучного інтелекту
«Фотожаби» з Путіним та порівняння з Гітлером. Росія готує завдання для штучного інтелекту
Окупанту вирізали нирку і знову забрали на фронт – перехоплення ГУР
Окупанту вирізали нирку і знову забрали на фронт – перехоплення ГУР
У російському Новосибірську обвалився житловий будинок (відео)
У російському Новосибірську обвалився житловий будинок (відео)
Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії зростає: оприлюднено нові цифри
Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії зростає: оприлюднено нові цифри
Зеленський та Сунак відвідали українських військових у Британії (фото)
Зеленський та Сунак відвідали українських військових у Британії (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Допуск РФ і Білорусі до Олімпіади. Швеція зробила заяву
29K
Тривога кілька хвилин: Путін почув потужну промову Зеленського (мапа)
17K
Хвилина мовчання: згадаймо телеоператора Павла Тимошенка
15K
«Де свині зі свастиками?». Кислиця різко відреагував на заяву музиканта Pink Floyd на Радбезі ООН
13K
У Німеччині занепокоєні поставками танків Leopard 2 Україні – Bloomberg
11K
Чому нас вчить кейс Арестовича?

Новини

Росія підготувала тисячі одиниць техніки для великого наступу – ЗМІ
Сьогодні, 07:27
На Донбасі окупанти наступають на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:57
У Німеччині занепокоєні поставками танків Leopard 2 Україні – Bloomberg
Сьогодні, 00:31
Зеленський у Лондоні та $400 млн допомоги від Швеції. Головне за 8 лютого
Вчора, 22:12
ДБР зловило на хабарі ексначальника митного поста «Чорноморськ-порт»
Вчора, 22:06
Міноборони удосконалить військово-лікарські комісії: п'ять напрямків
Вчора, 21:48

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту