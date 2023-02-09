Компанія Маска заборонила Україні використовувати Starlink у військових цілях
SpaceX: «Ми ніколи не хотіли, щоб термінали використовували в наступальних цілях»
Американська компанія SpaceX вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для керування дронами в регіоні під час війни з росією. Про це заявила президент і головний операційний директор SpaceX Гвінн Шотвелл на конференції у Вашингтоні, повідомляє Reuters.
Супутниковий інтернет-сервіс Starlink, який забезпечив українським військовим широкосмуговий зв'язок для захисту від російських військових, «ніколи не призначався для використання як зброя».
«Однак українці використали його ненавмисно і не в межах жодної угоди», – зауважила Шотвелл.
Пізніше в розмові з журналістами вона послалася на повідомлення про те, що українські військові використовували сервіс Starlink для управління безпілотниками.
Україна ефективно використовує дрони для виявлення позицій противника, ведення вогню на великі відстані і скидання бомб.
«Є речі, які ми можемо зробити, щоб обмежити їхню здатність робити це. Є речі, які ми можемо зробити і вже робимо», – сказала жінка, маючи на увазі використання Starlink з безпілотниками.
За її словами, використання безпілотниками Starlink виходить за межі угоди, яку SpaceX уклала з українським урядом, додавши, що контракт був призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам і сім'ям, які постраждали від російського вторгнення.
«Ми знаємо, що військові використовують їх для зв'язку, і це нормально. Але ми ніколи не хотіли, щоб вони використовували його в наступальних цілях», – сказала вона.
Як зазначається, компанія SpaceX приватно доставила в Україну вантажівки з терміналами Starlink, що дозволяє військовим країни спілкуватися, підключаючи їх і з'єднуючи з майже 4 тис. супутників, які компанія вже запустила на низьку навколоземну орбіту.
Нагадаємо, від початку війни в Україну було завезено 25 тис. систем супутникового інтернету – в Україну їдуть термінали Starlink: скільки й куди.
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