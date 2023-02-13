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Робота Starlink на фронті в Україні: Маск зробив неоднозначну заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Робота Starlink на фронті в Україні: Маск зробив неоднозначну заяву
фото з відкритих джерел

Ілон Маск: «Ми не допустимо ескалації конфлікту, що може призвести до Третьої світової війни» 

Система супутникового зв'язку Starlink продовжить роботу на лінії фронту в Україні. Однак засновник компанії SpaceX Ілон Маск побоюється «ескалації конфлікту». Про це він заявив колишньому астронавту НАСА сенатору Скотту Келлі у Twitter.

Келлі закликав Маска відновити повну функціональність супутників Starlink. Він заявив, що захист від геноцидного вторгнення не є наступальними можливостями. «Це виживання. Невинні життя будуть втрачені. Ви можете допомогти. Дякую», – написав Келлі.

У відповідь Маск заявив, що заява Келлі – це «пропагандистська нісенітниця». За його словами, Starlink – це комунікаційна магістраль України, особливо на передовій, де майже весь інший інтернет-зв'язок знищено. «Starlink є комунікаційним кістяком України, особливо на передовій, де майже всі інші підключення до Інтернету були зруйновані. Але ми не допустимо ескалації конфлікту, що може призвести до Третьої світової війни», – додав він.

 

Робота Starlink на фронті в Україні: Маск зробив неоднозначну заяву фото 1
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Теги: війна SpaceX Ілон Маск інтернет

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