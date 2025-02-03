Трамп відклав на місяць запровадження 25% мит для Мексики
Мексика негайно посилить північний кордон 10 тис. військовослужбовцями, аби запобігти контрабанді наркотиків
Президент Дональд Трамп заявив, що призупинить на один місяць дію нового 25% мита на товари, що ввозяться до США з Мексики. Про це повідомила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум.
Оголошення про паузу з'явилося через два дні після того, як Трамп запровадив мита на товари з Мексики, Канади та Китаю.
«У нас була гарна розмова з президентом Трампом з великою повагою до наших відносин і суверенітету; ми досягли низки домовленостей», – написала вона у X.
За словами Шейнбаум, Мексика негайно посилить північний кордон 10 тис. військовослужбовцями Національної гвардії, щоб запобігти контрабанді наркотиків з Мексики до США, зокрема фентанілу. Своєю чергою Сполучені Штати зобов'язуються працювати над запобіганням контрабанді потужної зброї до Мексики.
Президентка наголосила, що команди розпочнуть роботу сьогодні за двома напрямками: безпека і торгівля.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову пригрозив країнам БРІКС 100% митами, якщо вони спробують створити нову валюту.
Раніше президент США Дональд Трамп під час брифінгу для журналістів заявив, що вже 3 лютого обговорить своє рішення про запровадження підвищених мит на товари з Мексики та Канади з керівництвом цих країн.
До слова, Трамп заявив, що без американських субсидій Канада перестане існувати як життєздатна країна, тому вона повинна стати «улюбленим 51-м штатом»
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