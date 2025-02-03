Трамп відклав на місяць запровадження 25% мит для Мексики

Після мит американського президента мексиканський песо впав до майже трирічного мінімуму

Мексика негайно посилить північний кордон 10 тис. військовослужбовцями, аби запобігти контрабанді наркотиків

Президент Дональд Трамп заявив, що призупинить на один місяць дію нового 25% мита на товари, що ввозяться до США з Мексики. Про це повідомила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум.

Оголошення про паузу з'явилося через два дні після того, як Трамп запровадив мита на товари з Мексики, Канади та Китаю.

«У нас була гарна розмова з президентом Трампом з великою повагою до наших відносин і суверенітету; ми досягли низки домовленостей», – написала вона у X.

За словами Шейнбаум, Мексика негайно посилить північний кордон 10 тис. військовослужбовцями Національної гвардії, щоб запобігти контрабанді наркотиків з Мексики до США, зокрема фентанілу. Своєю чергою Сполучені Штати зобов'язуються працювати над запобіганням контрабанді потужної зброї до Мексики.

Президентка наголосила, що команди розпочнуть роботу сьогодні за двома напрямками: безпека і торгівля.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову пригрозив країнам БРІКС 100% митами, якщо вони спробують створити нову валюту.

Раніше президент США Дональд Трамп під час брифінгу для журналістів заявив, що вже 3 лютого обговорить своє рішення про запровадження підвищених мит на товари з Мексики та Канади з керівництвом цих країн.

До слова, Трамп заявив, що без американських субсидій Канада перестане існувати як життєздатна країна, тому вона повинна стати «улюбленим 51-м штатом»