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Трамп відклав на місяць запровадження 25% мит для Мексики

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп відклав на місяць запровадження 25% мит для Мексики
Після мит американського президента мексиканський песо впав до майже трирічного мінімуму
фото з відкритих джерел

Мексика негайно посилить північний кордон 10 тис. військовослужбовцями, аби запобігти контрабанді наркотиків

Президент Дональд Трамп заявив, що призупинить на один місяць дію нового 25% мита на товари, що ввозяться до США з Мексики. Про це повідомила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум.

Оголошення про паузу з'явилося через два дні після того, як Трамп запровадив мита на товари з Мексики, Канади та Китаю.

«У нас була гарна розмова з президентом Трампом з великою повагою до наших відносин і суверенітету; ми досягли низки домовленостей», – написала вона у X.

За словами Шейнбаум, Мексика негайно посилить північний кордон 10 тис. військовослужбовцями Національної гвардії, щоб запобігти контрабанді наркотиків з Мексики до США, зокрема фентанілу. Своєю чергою Сполучені Штати зобов'язуються працювати над запобіганням контрабанді потужної зброї до Мексики.

Президентка наголосила, що команди розпочнуть роботу сьогодні за двома напрямками: безпека і торгівля.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову пригрозив країнам БРІКС 100% митами, якщо вони спробують створити нову валюту.

Раніше президент США Дональд Трамп під час брифінгу для журналістів заявив, що вже 3 лютого обговорить своє рішення про запровадження підвищених мит на товари з Мексики та Канади з керівництвом цих країн.

До слова, Трамп заявив, що без американських субсидій Канада перестане існувати як життєздатна країна, тому вона повинна стати «улюбленим 51-м штатом»

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Теги: Мексика США Дональд Трамп президент податки

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